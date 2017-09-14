RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:44

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Навіщо??

Щоб перемогти РФ. Вони вірять що РФ не витримає і "щось" станеться і ми переможем.
Немає потреби підписувати мир(такий який пропонується) зараз, треба воювати далі, "щось" станеться і ми підпишемо прекрасний(переможний) мир.


Але в попередньому повідомленні ви натякали на якісь інші речі.


такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.



Тому я і спитав яка вигода.
Бо німецькому бігунцю вигода капітуляції очевидна. А тут - ні.

Ну я цього вже не знаю. У кожного може бути своя вигода.
Наприклад1:
Ви злиняли з України в США і в принципі не плануєте повертатись. Вам вигідно щоб Україна перемогла а не підписала цей позорний мир зі здачею територій бо ви тоді з гордістю будете говорити(в США) що ви українець. Ось такі круті МИ, українці, перемогли могутню РФ!
Наприклад2:
Ви маєте безпосередню користь з війни. Наприклад генератори продаєте. Або в ТЦК працюєте. Або просто маєте хорошу або керівну посаду і зміна влади вам не вигідна.
Наприклад3:
Людина(зазвичай багата) не відчуває війну. Немає загрози "в окоп" бо все куплено. Відключення світла не критичне бо є генератор/сонячні панелі/акумулятори. Позорний мир не підходить бо розпирає гордість за Україну.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:56

andrijk777

Ну я цього вже не знаю. У кожного може бути


Може. Але чому «такі як Флер»?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:57

логіка

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Таких гарантий практически наверняка не будет.
Но мне интересно другое.

Заключить мир без таких гарантий плохо, а продолжать воевать без такого хорошо?
И сегодня не присылают своих солдат и не оголошують війну РФ.
Но мы относительно успешно воюем.

В случае мира у РФ будет возможность собраться с силами и подготовиться к новой войне.
Но и у нас будет такая же возможность. Мы сможем оборудовать оборонительные рубежи (и не забор Яценюка), сможем сделать те же дальние ракеты, восстановить энергетику с учётом рисков (или даже без учёта, просто восстановить - сегодня она работает на пределе и риски, что она в конце концов не выдержит, очень велики. Хотя fler пару месяцев назад писала, что с электроэнергией всё прекрасно. :) ).

Так что получить гарантии, конечно, было бы очень хорошо, но, по-моему, это не должно служить камнем преткновения для заключения мира.

Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Відповідно під цю ціль підбираються аргументи/факти. Логічні аргументи проти неї не працюють бо логікою там і не пахне.

логіка є, вищосортна
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:00

референдум

  stm написав:
  sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?
Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. :)

до чого тут референдум?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От яка буває не справедлива доля: сусід підписав контракт 18-25, який мав закінчитись 20 лютого, вчора пішов на завдання, сьогодні повідомили батьків, що він загинув.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 15 січ, 2026 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:07

  Hotab написав:andrijk777

Ну я цього вже не знаю. У кожного може бути


Може. Але чому «такі як Флер»?

Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів.
Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами.
Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.
І т.д.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів.
Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами.
Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.
І т.д.

Ще тому, що ні вона, ні її син, ні чоловік до Сил Оборони так і не долучилися.
  stm написав:
  sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?
Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. :)

Что такое 40%?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:15

  Xenon написав:
❗️путін відкритий до укладення угоди, однак для цього потрібно переконати Зеленського, — Трамп

Окремо він додав, що нічого не знає про ймовірні плани поїздок Віткоффа та Кушнера до москви.

https://www.reuters.com/world/europe/tr ... 026-01-15/

Скоро буде рік, як Трамп "закінчив війну за 24 години"

Трампу когось потрібно звинуватити.
Себе він не буде звинувачувати, Путіна теж він не хоче звинувачувати, не дарма ж він йому аплодував та стелив червону доріжку

Хто залишается ? Зеленський )
  stm написав:
  sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?
Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. :)

Насправді я не знаю. Поки що я не бачу ні підготовки до референдуму, ні що на нього можуть винести. Навіть перспективи референдуму не бачу.
Мені важко сказати, як я буду голосувати, якщо такий референдум буде, бо абсолютно не розумію, які будуть умови.
Не маю достатньої інформації про стан ЗСУ. В мене в бригаді за минулий рік СЗЧ можна на пальцях перерахувати. Але ж така ситуація така не всюди.
Я не маю інформації про стан РОА. В них бракує людей, техніки й БК. Але цей брак не критичний. І хз коли стане критичним. В них бракує грошей. Але в нас теж.
Обидві армії поступово деградують. Яка з них швидше - незрозуміло.
Мене харять місцеві "переможники", які розказують, як Росія завтра розвалиться. Це не так, і не буде так. Особливо мене харить, те що всі так дружно морозяться від служби. Ми можемо перемогти, але для цього багато чого бракує. Найбільше бракує адекватних людей.
Мене харять місцеві всепропальщики, які за мир за будь яку ціну - бо фронт завтра не посиплеться. І через півроку не посиплеться. І навіть два тижні без світла можна прожити, якщо не бути повними дурнями
Час покаже. Як сформую свою думку, обовязково тут напишу.
В одному я точно впевнений - поки РФ зможе наступати - вони наступатимуть. Не буде ніякого миру і ніякого референдуму, поки ми не стабілізуємо фронт. Тому: Ласкаво прошу до Сил Оборони!
