Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:15

В среду Трамп дал 30-миню интервью Reuters - https://www.reuters.com/world/us/five-takeaways-reuters-interview-president-trump-2026-01-15/.
В частности, там было:
Что касается Украины, Трамп вновь намекнул, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку. На прямой вопрос о причинах задержки Трамп ответил: «Зеленский», имея в виду президента Украины Владимира Зеленского, который неоднократно заявлял, что его страна не будет добиваться мира любой ценой.

Немного подробнее об этом здесь - https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-zelenskiy-not-putin-is-holding-up-ukraine-peace-deal-2026-01-15/
В эксклюзивном интервью в Овальном кабинете в среду Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов завершить свою почти четырехлетнюю операцию по вторжению в Украину. По словам президента США, Зеленский был более сдержан.

«Я думаю, он готов заключить сделку», — сказал Трамп о российском президенте. «Я думаю, Украина менее готова к сделке».

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».
.......
На вопрос о том, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, на следующей неделе, Трамп ответил утвердительно, но намекнул, что никаких конкретных планов пока нет.
«Если он будет там, — сказал Трамп. — Я буду там».

На вопрос о том, почему, по его мнению, Зеленский затягивает переговоры, Трамп не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: «Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели».
Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права по конституции страны уступать какие-либо земли.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:16

  Дюрі-бачі написав:От яка буває не справедлива доля: сусід підписав контракт 18-25, який мав закінчитись 20 лютого, вчора пішов на завдання, сьогодні повідомили батьків, що він загинув.

От навіть не знаю. Один мій знайомий ще з університетських часів також пішов служити, не знаю навіть за контрактом чи мобілізували. Загинув в першому бою. Все.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:20

  _hunter написав:
  Hotab написав:andrijk777

такі як fler просто хочуть продовження війни.


Навіщо??
......
А навіщо «таким як Флер» війна?

Это в соседнюю (психологическую) ветку нужно. Причины могут быть самые забавные... - я, например, кучку роликов видел, где очередная ОляУА из машины на встречке орет "да я на тебя тцкшников вызову!" :lol:

Так, писохологія штука може бути доволі цікавою. Я і сам із деякими нотками задоволення зараз спостерігаю за цим виттям "зовсім не хочу виїжджати з Київа, тут так душевно, по-домашньому"...
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І навіть два тижні без світла можна прожити, якщо не бути повними дурнями

без світла так, а без опалення?
коли немає опалення і температура в приміщенні буде падати кожного дня на 2-3 градуси,
тобто через два тижні буде десь 0-3с

навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Я і сам із деякими нотками задоволення зараз спостерігаю за цим виттям "зовсім не хочу виїжджати з Київа, тут так душевно, по-домашньому"..


твій камінг-аут зовсім не дивує,
що ти під*р було видно до війни
задоволення у тебе, к*рва, від того що цивільні мерзнуть
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:39

  M-Audio написав:
  Дюрі-бачі написав:От яка буває не справедлива доля: сусід підписав контракт 18-25, який мав закінчитись 20 лютого, вчора пішов на завдання, сьогодні повідомили батьків, що він загинув.

От навіть не знаю. Один мій знайомий ще з університетських часів також пішов служити, не знаю навіть за контрактом чи мобілізували. Загинув в першому бою. Все.


так ти співчуваєш чи радієш?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:43

  prodigy написав:........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:47

Ну це все вода.
На яких умовах?
На яких умовах путин готовий, а Зеленський - ні?
Без озвучення умов, це дуже туманно.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:51

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).


не вірю, давайте пруф (своє фото з термометром)
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:52

Сьогодні вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Старлінк.

До цього Старлінк зустрічався тільки на БПЛА Молния.
Коли полетять шахеди на старлінк, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців.

Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.

(с) Сергей Флеш
