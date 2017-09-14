RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16450164511645216453>
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58

  prodigy написав:
Сьогодні вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Старлінк.

До цього Старлінк зустрічався тільки на БПЛА Молния.
Коли полетять шахеди на старлінк, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців.

Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.

(с) Сергей Флеш

Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7266
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58

ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).

>>> навіть при +16с спати буде дуже проблематично
Есть же туристические плитки/горелки - кирпич на огонь проблему отопления комнаты полностью решают. Главное за CO2 следить...
_hunter
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:35

  andrijk777 написав:Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?

Они, может быть и летали бы (если бы кто-то столько терминалов оплатил бы) - но санкции :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:42

  fler написав:ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((

Бусифікованих тільки жалко і все
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:45

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?

Они, может быть и летали бы (если бы кто-то столько терминалов оплатил бы) - но санкции :oops:

У кацапів і вінда11 ліцензійна у беспілотниках стоїть... Ну нічого, головне що по марафону вони на віслюках в атаку йдуть :D
d44
 
Повідомлень: 818
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:46

  fler написав:ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((

Ну тцк це зсу і такаж ж легітимна ціль як построєніє на нагороду.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4440
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:48

  andrijk777 написав:..........
Ну це все вода.
На яких умовах?
На яких умовах путин готовий, а Зеленський - ні?
Без озвучення умов, це дуже туманно.

Вы хотели, чтобы в 30-мин. интервью, где это был только один из вопросов, Трамп озвучив умови? :)
Да и вообще это всё слова. Мало у Трампа пустых слов?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38297
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:52

  Бетон написав:
  fler написав:ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. ......

Бусифікованих тільки жалко і все

Да :(
+1 причина не даваться тцкшникам...
_hunter
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 19:55

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).


не вірю, давайте пруф (своє фото з термометром)

Ну я же не 20-летняя модель, чтобы выкладывать своё фото в мини-бикини. :)
А в чём проблема-то? Понимаю, если бы вы не поверили, если бы я написал, что вообще не укрываюсь или укрываюсь простынкой. Под одеялом вполне нормально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38297
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16450164511645216453>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 189882
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 391421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1095843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15428)
15.01.2026 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.