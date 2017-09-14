|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58
prodigy написав:
Сьогодні вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Старлінк.
До цього Старлінк зустрічався тільки на БПЛА Молния.
Коли полетять шахеди на старлінк, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців.
Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.
(с) Сергей Флеш
Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?
Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58
ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((
Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58
ЛАД написав: prodigy написав:
........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).
>>> навіть при +16с спати буде дуже проблематично
Есть же туристические плитки/горелки - кирпич на огонь проблему отопления комнаты полностью решают. Главное за CO2 следить...
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:35
andrijk777 написав:
Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?
Они, может быть и летали бы (если бы кто-то столько терминалов оплатил бы) - но санкции
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:42
fler написав:
ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((
Бусифікованих тільки жалко і все
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:45
_hunter написав: andrijk777 написав:
Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?
Они, может быть и летали бы (если бы кто-то столько терминалов оплатил бы) - но санкции
У кацапів і вінда11 ліцензійна у беспілотниках стоїть... Ну нічого, головне що по марафону вони на віслюках в атаку йдуть
fler написав:
ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((
Ну тцк це зсу і такаж ж легітимна ціль як построєніє на нагороду.
andrijk777 написав:
..........
Ну це все вода.На яких умовах?
На яких умовах путин готовий, а Зеленський - ні?
Без озвучення умов, це дуже туманно.
Вы хотели, чтобы в 30-мин. интервью, где это был только один из
вопросов, Трамп озвучив умови?
Да и вообще это всё слова. Мало у Трампа пустых слов?
Бетон написав: fler написав:
ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. ......
Бусифікованих тільки жалко і все
Да
+1 причина не даваться тцкшникам...
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).
не вірю, давайте пруф (своє фото з термометром)
Ну я же не 20-летняя модель, чтобы выкладывать своё фото в мини-бикини.
А в чём проблема-то? Понимаю, если бы вы не поверили, если бы я написал, что вообще не укрываюсь или укрываюсь простынкой. Под одеялом вполне нормально.
|
|
