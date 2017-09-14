RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 01:28

Евросоюз снизит потолок цены на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, сообщил ЕС в своем официальном журнале в четверг, 15 января. Новый лимит вступит в силу с 1 февраля. Для контрактов, заключенных до этой даты, предусмотрен переходный период - операции по ним должны быть завершены не позднее 16 апреля.
........
По данным министерства экономического развития РФ, в декабре средняя цена российской нефти Urals упала до 39,18 доллара за баррель - впервые за пять лет.
.........
Фактически цена нефти вернулась к уровням первого президентского срока Владимира Путина - 41,73 доллара за баррель в 2004 году - и остается почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет на 2026 год, который составляет 59 долларов за баррель.

По подсчетам Reuters, в январе-ноябре прошлого года федеральный бюджет России потерял каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их падение ускорилось до 49 процентов в годовом выражении.

В бюджет текущего года министерство финансов заложило 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако при текущих ценах и скидках фактические поступления могут оказаться на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана, прогнозировал экономист Дмитрий Полевой.

Риски для финансовой устойчивости
По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ликвидные активы ФНБ сейчас составляют около 4,1 трлн рублей, чего, по оценке эксперта, может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка.

Россия законодательно запрещает поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. Евросоюз, в свою очередь, планирует полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2027 года. На данный момент основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия .
https://www.dw.com/ru/es-snizit-potolok-ceny-na-rossijskuu-neft-do-441-dollara-za-barrel/a-75514558
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лідерка опозиції Венесуели і лауреатка Нобелівської премії миру-2025 Марія Коріна Мачадо передала медаль Нобелівської премії президенту США Дональду Трампу, відзначивши його розуміння ситуації в країні.
https://www.rbc.ua/rus/news/machado-per ... 19002.html
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 08:12

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю

З приводу корупції в Китаї.
Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ?
Зменшилась ? Чи не зменшилась ?

зменшилась. Я понімаю що тобі більше нравиться коли ті на кого ти працюєш потом ходють по пляжу під пальмами. Но не надійся що буде так як вони тобі обіцяли, тебе вони довезуть не далі ближньої посадки.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:04

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.

Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.

Так отож - вытесняют. И деваться им - некуда. Мысль продолжать? ;)
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:40

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.

Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.

Кого куди витісняють ? Як у нас були анклави на базарах в харкові і одесі китайців і вєтнамців то це добре чи погано? Краще бангладешців завозити?
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А чому ви вирішили, що ВСІ троє можуть долучитися (чи навіть хтось один)? Які у вас є підстави так впевнено стверджувати? Не соромно ляпати язиком навмання?

Тому що я бачу ХТО долучається. І абсолютно впевнений, що хоча б одна людина з трьох могла б долучитися. А скоріш за все - і ВСІ ТРОЄ. Але мабуть бракує патріотизму.
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:без світла так, а без опалення?
коли немає опалення і температура в приміщенні буде падати кожного дня на 2-3 градуси,
тобто через два тижні буде десь 0-3с
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Практика показує, що можна спати при -10, нормально утеплившися. В приміщені, де є люди, температура сильно нижче нуля не впаде, максимум -1 або -2, і то при доволі сильних морозах надворі. А в нормальних багатоквартирних бужинках буде триматися 5-7 градусів. А це не критичні умови навіть для новонароджених.
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Кажуть не працюють розстріли за корупцію. Он в якогось мера стільки всьтого знайшли недавно, що міряли готівку в тонах...
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:45

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Кажуть не працюють розстріли за корупцію. ......

Это как в том анекдоте про отпугивание летающих крокодилов - "не працюють"...
5. Работает ли это? Данные и реальность
Индекс восприятия коррупции (Transparency International):
2012 год: Китай — 80-е место из 180,
2024 год: Китай — 65-е место.

Для справки: "эта страна" - на 105м месте :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:46

  sashaqbl написав:
  fler написав:А чому ви вирішили, що ВСІ троє можуть долучитися (чи навіть хтось один)? Які у вас є підстави так впевнено стверджувати? Не соромно ляпати язиком навмання?

Тому що я бачу ХТО долучається. І абсолютно впевнений, що хоча б одна людина з трьох могла б долучитися. А скоріш за все - і ВСІ ТРОЄ. Але мабуть бракує патріотизму.

Ви хоч одну людину з цих трьох знаєте особисто, щоб бути абсолютно впевненим? Це ж треба таку маячню нести. Звісно, можна цвяхи мікроскопом забивати, але навіщо? Вже ж обговорювали це тут не один десяток разів. Не бачу сенсу продовжувати.
Лише вкотре нагадаю, що я в вашу сім'ю зі своїм уставом не лізу і не розповідаю, що робити вам і членам вашої родини.
fler
