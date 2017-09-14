RSS
  #<1 ... 16455164561645716458>
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:00

  Hotab написав:fox767676


комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов


І їх комбінацій так багато, що пробувати розібратись можна, але навряд вийде.
Для багатьох людей «особисто вигідно» зовсім не на першому місці. А на першому почуття помсти , почуття справедливості. І навіть серед тих, хто безпосередньо там і ризикує , таких теж чимало . Ну і ясна справа серед тих хто «не там».

Тут люблять закидати «ага, ти хочеш продовжувати, але ж це не тобі страждати від війни!»
А ті, хто це каже, страждальці? Чи точніше «більші страждальці»? (Ну за винятком коли це питання ставить діючий військовий)

страждальці тут не пишуть.
По перше в них в масі нема грошей, по друге трохи не той контент у форума щоб сюди заходили з окопів.
Но повір мені на слово, їм є шо сказати не тільки патріотичним ухилянтам, но і мені :lol:
щодо почуття справедливості . ти певен що бусифіковані вважають справедливим що вони будуть воювати до кінця війни а ті хто відкупився будуть сидіти дома?
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:03

  Hotab написав:fox767676


комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов


......
Тут люблять закидати «ага, ти хочеш продовжувати, але ж це не тобі страждати від війни!»
А ті, хто це каже, страждальці? Чи точніше «більші страждальці»? (Ну за винятком коли це питання ставить діючий військовий)

Обычно - да: выехаевшие - не могут встретиться с невыехавшими друзьями. Забарикадировавшиеся викинги - не могут спокойно перемещаться по родному городу...
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:05

Ох біда(((


выехаевшие - не могут встретиться с невыехавшими друзьями. Забарикадировавшиеся викинги - не могут спокойно перемещаться по родному городу...



Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:08

  flyman написав:
а що конституційний обов"язок їх не стосується?
чесно кажучи ви мене підзадовбали з своєю конституцією. Понятно що не стосується. Я знаю таких пару що воювали, вже відвоювались. Нових добровольців серед жінок нема як і серед чоловіків. Просто жінок не бусифікують. А добровольців навіть в тилові підрозділи чи медицину нема. В медроті всі жінки з 22.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А це не критичні умови навіть для новонароджених.


маячня
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І їх комбінацій так багато, що пробувати розібратись можна, але навряд вийде.
Для багатьох людей «особисто вигідно» зовсім не на першому місці. А на першому почуття помсти , почуття справедливості.


Ми ведемо розмову хто з сім'ями далеко від фронту
Яка помста, яка справедливість у такому випадку ?
Цими хибними ,з усіх точок зору, емоціями вони лише погіршують своє(якщо вони дійсно потерпають від війни) та інших становище. Жага справедливості не конвертуеться у ракети, нажаль. А жага помсти просто засліплює змушуючи людей вірити шейтелманам з тизенгаузенами
На що розрахунок у підсумку ? Зробити всіх засліпленими ненавистю щоб вони ні їсти-спати, ні працювати не могли? прокльони путіну не матерілізуються, нажаль
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:14

  Hotab написав:Schmit

3000 км можливості фламінгів


Тут нещодавно прийшли до простого висновку: можливість перехопити ціль, яка летить по твоїй території 100 і 1000 км зовсім різна. Кратно.
Але Шміт прозівав цю розмову і не зрозумів, що за 3000 км ті фламінгі (навіть якщо вони є і стільки літають) перехоплять раз 10 . Як не ППО , так винищувачі. Навіщо їх впусту туди відправляти?

Ну це якийсь сюр.
То навіщо тоді ті фламінго взагалі? І головне - навіщо в них вклали купу грошей?
Щоб навішати людям лапшу про потужність? Чи щоб тупо роздерибанити бабки?
andrijk777


То навіщо тоді ті фламінго взагалі?


Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю

З приводу корупції в Китаї.
Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ?
Зменшилась ? Чи не зменшилась ?

зменшилась.

Список стран по индексу восприятия коррупции
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Китай 43 42 45 45 42 41 39 41 40 37 36 40 39

Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-

  Banderlog написав:Я понімаю що тобі більше нравиться коли ті на кого ти працюєш потом ходють по пляжу під пальмами.

Що мені тут тільки не приписували

Але ти дуже дав в штангу ))
  Banderlog написав:Но не надійся що буде так як вони тобі обіцяли, тебе вони довезуть не далі ближньої посадки.

Виявляється, мені щось-хтось обіцяв )
Banderlog

не бачу відповіді на мій ранковий пост

Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник».
https://zaxid.net/news/
