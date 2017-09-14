RSS
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:51

  andrijk777 написав:Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю :D :D :D

Ще один, альтернативно розумний )

Як за Юлю почали топити )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13122
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5100
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:57

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.

китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...

так не тільки ж пальці, за півгодини дубієш, що не зігнутись/розігнутись, видно ти не маєш досвіду сидячої роботи за ПК при низьких температурах

Так электро-пледы еще моя бабушка покупала...
Но да - проблему лучше решать радикально: Webasto. Благо они стоят какие-то смешные $100 за 5 кВт.
Опыт да - решил не получать...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 16 січ, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:58

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Юля рішила погратись в апазіцію :lol: нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса.

З тобою все значно гірше ...

Ще нещодавно ти писав, як Трамп надає перевагу Юлі, в спікерки її задвигав

У тебе якась дивна альтернативна реальність, мабуть кагору забагато випив ))

Принаймі я так хочу думати, бо на тверезу голову, в таку конспірологію, вірити неможливо )
трамп задвигав її, но вона хоче бути царіцой морськой а не спікером (халіфом на час). Ото її по носу і щолкнули, ібо нєфіг Людям в компот гадить.
Ну але й пес з нею з убогою старушкою.
Тут назрівають інтересніші події.
Як там потужний черчіль? визнав трампові претензії на гренландію? Чи підтримує бл -ку данію? :lol: трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4460
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:00

влаштувати перемогу

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ

Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».

Юля рішила погратись в апазіцію :lol: нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса. Перед виборами воно їй тільки на пользу. :lol: копитіна ж скоріш за все фсб забаранить. :wink:
копита стукають.

Не Юля "вирішила погратися", а діти вирішили влаштувати перемогу косатої.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42110
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:02

каламбурно

  andrijk777 написав:Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю :D :D :D

Сама [тільки] цвіть, а ягідок ждіть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42110
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:04

  fox767676 написав:Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють

Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
Це кому повезе, кого подєльніки до того в бетон не залиють. Як павуки в банці метушиться ця нечисть. Марко Рубіо нікому з них спуску не дасть.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4460
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:08

мінус Цельсіус

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...

так не тільки ж пальці, за півгодини дубієш, що не зігнутись/розігнутись, видно ти не маєш досвіду сидячої роботи за ПК при низьких температурах

Так электро-пледы еще моя бабушка покупала...
Но да - проблему лучше решать радикально: Webasto. Благо они стоят какие-то смешные $100 за 5 кВт.
Опыт да - решил не получать...

А я отримував на заводі ВПК в кінці 90х, коли в цеху з станками ЧПК така ж температура як і за бортом.
Заходиш в комірку, вмикаєш ел. нагрівач, прогріваєш повітря в приміщення до плюса (при мінусі Цельсіусів ПК із Віндовс 95 не стартував)
п.с.
зараз набіжить нетойвосний з вимогою в бюджетну сісю повернути з.п. яку не виплачували
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42110
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.

І обзивав рижим козлом )
В Гуантанамо. На бєзчєловечні тортури і медичні експерименти у дусі доктора менгелє.
Ксероксу і Гордону приготуватися.
Але Юлі все пробачать, вона наче не при ділах. синці загояться , зуби поміняють, волосся та ногті відростуть. буде як новенька лялечка, краще за попередню
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 16 січ, 2026 19:12, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5100
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Юля рішила погратись в апазіцію :lol: нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса.

З тобою все значно гірше ...

Ще нещодавно ти писав, як Трамп надає перевагу Юлі, в спікерки її задвигав

У тебе якась дивна альтернативна реальність, мабуть кагору забагато випив ))

Принаймі я так хочу думати, бо на тверезу голову, в таку конспірологію, вірити неможливо )
трамп задвигав її, но вона хоче бути царіцой морськой а не спікером (халіфом на час). Ото її по носу і щолкнули, ібо нєфіг Людям в компот гадить.

Мені цікаво, з якої інфо-помийкі ти це читаєшь ?
Онуфрій ? Кагор ? РПЦ ? )

  Banderlog написав:Як там потужний черчіль? визнав трампові претензії на гренландію? Чи підтримує бл -ку данію? :lol: трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори

Трамп і війну обіцяв за 24 години завершити
Так і що ? ))

Нехай Трамп своєму улюбленому Путіну, хоч щось впендюрить, а то все Трамп леститься до Путіна, леститься, а той його ігнорує )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13122
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
