Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:37

  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

Все вірно, але... Соціально незахищені особи, це мало мобільні люди які стоять на обліку соц.служб. соц.служби у нас залишилися на рівні героїв України з Буковини, герої по підлизуванню владі, безпорадні телепні які мають бути звільнені за неналежне виконання покладених обов'язків) Чи мають бути соц.служби? так, але має бути і відповідальність ) лежача бабуля навіть у нормальність була мало потрібна, без світла соц.працівник знайде 1000000 причин які йому не дозволили дістатися клієнта, а клієнтів у нього також не 1 )
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:44

  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.


Особенно если учесть,что солдаты 4 года уже сидят в таких условиях.
Война не закончится,пока тыл будет жировать и отделываться донатами. Война закончится тогда,когда она буквально,во всех ее многоликих представлениях-придет в каждый дом.
А она придет, мы видим что что процесс разворачивается.Еще лет пять, и побегут сами в ЗСУ,там хоть борщ и буржуйка есть.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:46

  sashaqbl написав:...
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. спитай в свого колеги, який має на цьому знатися...
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:46

  Господар Вельзевула написав:
  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.


Особенно если учесть,что солдаты 4 года уже сидят в таких условиях.
Война не закончится,пока тыл будет жировать и отделываться донатами. Война закончится тогда,когда она буквально,во всех ее многоликих представлениях-придет в каждый дом.
А она придет, мы видим что что процесс разворачивается.Еще лет пять, и побегут сами в ЗСУ,там хоть борщ и буржуйка есть.

Ты уже бежишь в ЗСУ ?

Или ты ждешь, когда москали зайдут в Днипро и ты начнешь скупать квартиры занедорого ?
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:50

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:...
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. ......

Эту "проблему" давно научились решать - банально сливая воду из системы...
