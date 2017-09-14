|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:03
_hunter написав: fler написав: ЛАД написав:
Вы это знаете
или предполагает
е?
Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......
Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...
почали наводити реальні приклади, як воно буває коли немає опалення, й що злити воду в будинку - це не те саме, що воду з бойлера. й людина згадала, що в неї ще є купа ідей, які він прочитав в інтернеті. ключове - прочитав, в житті не робив НІЧОГО...
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06
ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06
Лише одна цифра…
Фонд американського бізнесмена та філантропа Баффета, з початком широкомасштабного вторгнення ри-фи, надав України у різному вигляді допомоги більше ніж на МІЛІАРД доларів…
Це у приватному порядку,
ПОЗА межами будь-якої державної допомоги
ось це реально особисті гроші, які були надані Україні
А не якісь міфічні "гроші Трампа", про які вчора марив Banderlog
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:15
ЛАД написав:Shaman
Banderlog
........ти мене хоч раз на брехні спіймав? ти все вигадав, а тепер мені про брехню розповідаєш?"
Вы врёте, как дышите...
дідуган, я тебе попереджав?.. я не розумію, чому я маю вислоховувати маячня від якогось плюгавенького незрозуміло хто. в нього або вже деменція, або проста гнила людина - треба на когось накинути.
але коли треба відповісти за базар - "не буду","не можу","чого стареньких ображаєте"...
тому відчепись від мене. я ж кажу, згадуй про рідну прохідну, з якою тебе копняком під дупу в 91 році через твою нікчемність. такі, як ти могли триматися лише за часів срср, коли треба працювати, нікчеми не потрібні. згадуй про свій кулачок, тоді не дуже сухенький, й хоч щось там можна було потримати
тебе тримали лише за часів срср, у вільному світі щось не задалося. прапорщику вдалося, а фізику щось завадило, й хірурга вчасно не знайшов...
від тебе не аргументів, ні логіки - лише як гарно було в срср, які погані США й як треба домовлятися з срср та руськими - падати в ноги та цілувати їх. він не розуміє, що це руський підхід, інші народи живуть по іншому. хоча чечени навчили руських трохи іншому - з пляшкою
тому до побачення - але якщо будеш й далі просувати свою маячня, тобі напхають й далі
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:19
Shaman написав: _hunter написав: fler написав:
Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......
Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...
почали наводити реальні приклади, як воно буває коли немає опалення, й що злити воду в будинку - це не те саме, що воду з бойлера. й людина згадала, що в неї ще є купа ідей, які він прочитав в інтернеті. ключове - прочитав, в житті не робив НІЧОГО...
Человек пытается доказать, что "архимед" в квартире, частном доме и у "госов" работает как-то по-разному? 🤔
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:28
Shaman написав: ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі.
така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:31
Vadim_ написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі.
така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?
що таке "ши не того" - не зрозумів.
назву Алчевськ я написав трохи раніше. але відповідь була на "В Харькове такие ситуации были уже не раз." Алчевськ та Харків - різні міста, якщо що
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:32
ЛАД
й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства
головне, щоб анонімний
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:48
Vadim_ написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі.
така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?
В Алчевске была обычная, как там говорят, халатность
Тупо пролюбили ситуацию
Сейчас же, ситуацию с отоплением нам устроил долбанутый сосед
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:49
Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства
головне, щоб анонімний
Власне, тому ЛАД і хоче, щоб Харьков відійшов РФ
Тоді він, ухх скільки доносів напише
