Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.
В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.
які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
Единственное, что правда - не было таких сильных морозов.
Всё остальное, как обычно, ложь.
И я понимаю, разоблачение лжи воспринимается болезненно и, когда нечего возразить, вы опускаетесь до элементарного хамства. И "гнила людина" это именно вы.
Ігор Терехов
Харків під обстрілом. Ворог бив по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі. Є поранений.
Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли “трохи підлатали й поїхали далі”. Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом.
З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу “з’їдає” можливості для стабілізації.
Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим. .....
