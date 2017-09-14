|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:42
Banderlog написав: Shaman написав:
розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?
я казав про підняття - ЛАД
відразу каже - грошей немає
Shaman
- Повідомлень: 11376
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:44
а як вільно дихається у звільненому Арканарі
Shaman
- Повідомлень: 11376
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1710 раз.
