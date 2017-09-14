RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.


Канада не мала змоги самостійно експортувати свою нафту (90% нафти купували США, потім перепродавали, чи самі користувались)
Тому Канада вирішила будувати нафтопровід (ТМХ) до тихоокеанського узбережжя, щоб уникнути
кабальної залежності від США. Вчора я викладав відео, там є про цій проект.
The Trans Mountain Expansion (TMX) project involved twinning the existing Trans Mountain pipeline, creating a new ~1,000 km line from Edmonton, Alberta, to Burnaby, British Columbia, to nearly triple oil transport capacity to 890,000 barrels/day, enabling greater access to Asian and other overseas markets beyond the U.S.. The government-acquired project became fully operational in May 2024, significantly increasing Canada's energy export resilience and diversifying its market access, with plans for future divestment.




ціна проекту зросла з 25 млрд до 34млрд, але воно того варте



Для чого цей проект?

Purpose: To relieve bottlenecks for Canadian crude oil, increase export capacity to the West Coast, and open new offshore markets, reducing reliance on the U.S..
Route: From Strathcona County (near Edmonton, AB) to the Westridge Marine Terminal in Burnaby, BC.
Capacity: Increased the system's nominal capacity from ~300,000 to 890,000 barrels per day.
Components: Added ~980 km of new pipe, 12 new pump stations, and increased storage and marine terminal capacity.
Ownership: The Government of Canada acquired it in 2018 to ensure completion and plans to divest in the future.
Operational Status: Began operations in May 2024, with significant utilization in its first months.
Significance
Economic Resilience: Makes Canada's resource sector more resilient by diversifying global market access.
Market Diversification: Provides a crucial link for Canadian oil to reach growing Asian and Indo-Pacific markets.
Infrastructure Investment: Represents a major national infrastructure project to support resource development.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ось приклад класичної брехні руських
"Москва буде вирішувати проблеми військовими методами": Небензя в ООН пригрозив відмовою РФ від миру
Після цього він знову спробував заперечувати очевидне, видавши, що слова про прицільні напади Росії на мирні об'єкти "не підтверджуються нічим, жодними фактами і свідченнями".

У найкращих традиціях російської пропаганди представник Москви збрехав, що це Київ нібито б'є по цивільних об'єктах.

Раша обстрілює цивільних, й звинувачує в цьому Україну. красиво? хоч наші зрадофіли визнають, що Раша обстрілює цивільних? чи десь в глибині душі вони теж так вважають?
"Зеленський фактично обнуляє пропозиції США щодо врегулювання, висуваючи нереальні умови. Росія вирішуватиме проблеми військовими методами, поки Зеленський не прийде до тями і не погодиться на реалістичні умови переговорів", – заявив Небензя.

що такі реалістичні умови, хто знає? Краматорськ вже обговорюється, й що Раша - так вона вже каже про Новоросію. почнемо розмовляти про Новоросію - Раша скаже - хочу Київ. й так далі. не бачать цього проросійські демагоги, ні? ЛАД, я вже казав, ти напевне теж так вів перемовини у своєму бізнесі - тому тебе, як лоха, й розвели. вести перемовини з гопотою - теж свого роду мистецтво, чим власне Зе зараз й займається...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 січ, 2026 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:16

  sashaqbl написав:
  flyman написав:в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?

Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?

Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
CRUDE OIL WTI від $120 у 2022 дійшла до $60, але "нафта не подешевіє".
Це вона скільки має бути $15 по твоєму?
А якщо буде $57.5? Це "не подешевіє"
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:18

тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес

повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 18 січ, 2026 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.

Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:20

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Там имеется в виду "для этой страны". Для Штатов, понятное дело - одни плюсы.

в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?

Первый и последний пункты - больше валюты пойдет в РФ. Вроде "минус"?

Не все так однозначно (с)
Ще раз, від того, що відбудеться "перекомутація", навряд чи стане "більше валюти". Існують об'єктивні характеристики (собівартість видобутку, пропускна логістична спроможність) які подолати в короткому горизонті малореально. А що буде за два-три роки, то гадання на кавовій гущі.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:22

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:я казав про підняття - ЛАД відразу каже - грошей немає ;)
але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? :lol: а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?

...... гроші треба шукати. ...... цим займатися треба... ...... треба лише наводити лад з цим... ......

Супер! - что _делать_ нужно - наконец-то решили. Теперь, что осталось? - решить, когда пора начинать будет? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:23

  prodigy написав:Banderlog
тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес

повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?

як він каже, все він розуміє. просто в РПЦ розводити, це як дихати - чим він власне й займається.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:23

  Shaman написав:2 млн людей в розшуку?

ти про що?
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:25

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? :lol: а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?

...... гроші треба шукати. ...... цим займатися треба... ...... треба лише наводити лад з цим... ......

Супер! - что _делать_ нужно - наконец-то решили. Теперь, что осталось? - решить, когда пора начинать будет? :lol:

бігунці не запрошувалися. тому поки за кордоном, нехай заткнуть пельки й вивчають, скільки їм ще на халяву будуть давати гроші - як й інші мігранти-дармоїди...
