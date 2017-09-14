|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:25
sashaqbl написав: flyman написав:
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.
Але на ріст теж не вплинула.
Трохи відреаугавала події в Ірані, але "низенько-низенько". Але до чого тут Венесуела?
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:26
Что там в _другой стране_ происходит - вопрос сложный. А вот когда этот "готовый на 90% План" дозанимается - вот это вопрос гораздо интереснее...
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:28
ЛАД написав: Hotab написав:
.............
Мені простіше, я не вивчав ні ті, ні інші умови. Бо нема і близько віри в те, що пітун хоче щось там зупиняти. (Саме в конкретно цьому питанні я погоджуюсь з Олександром , мамлєєм.. Прки пітун може наступати - він не зупиниться .. не треба тішити себ, не треба заламувати собі руки, що от якби ми вчора погодились.. )
Ну, где-то же он остановится.
Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике?
Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие.
Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров.
А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся.
Я не знаю, о чём говорили в Анкоридже, но и Путин, и Лавров заявляли, что с условиями Анкориджа они согласны. Наверняка там речь всё же не шла о потере независимости Украины или оккупации всей территории.
Так что на каких-то условиях Путин согласен остановиться.
Финны в 1944 подписывали договор с СССР, а на с США.
ти ж знавець історії. коли руські перемагають, то наступають,доки їх не зупинять - 2СВ. коли не перемагають - як зараз - то воюють, поки не знищується держава, як під час 1СВ - все дуже просто.
про Анкорідж казки розповідали лише руські, американці не казали нічого, дише дивувалися, про що це руські розповідають. висновок - нічого предметного там не було...
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:33
sashaqbl написав: flyman написав:
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
Я писав конкретно про вплив операції у Венесуелі на нашу війну.
Особисто я не бачу, щоб вона вплинула на падіння цін на нафту.
а чого ви думали , що буде мати вплив
Венесуела маленький гравець на ринку, хоч по запасам на 1м в світі
в чому основні проблеми для розвитку нафто добичі
State-Controlled Oil: Venezuela's oil industry is dominated by [b]PDVSA, making direct stock investment difficult.[/b]
Державна компанія PDVSA має всі привілеї на ринку видобутку нафти і вона не бажає конкурентів з США (типу Chevron,Valero, Phillips 66) збільшувати свою долю на ринку нафти у Венесуелі
Infrastructure Issues: The country's oil sector needs massive investment, meaning any revival is a long-term prospect.
Тобто, інвестиції мають бути великі і довгострокові(тобто не слід очікувати на значне і різве зростання видобутку)
Geopolitical Factors: Market reactions are heavily tied to U.S. policy and political stability in Venezuela.
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:35
flyman написав: Shaman написав:
2 млн людей в розшуку?
ти про що?
про пресуху федорова, вестимо:
Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:39
Banderlog
ЛАД написав:
Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику.А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда.
Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну.
Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?
я ж казав - ЛАДа не цікавить, як посилити обороноздатність, його мета найшвидша капітуляція.
да й лівацькі ідеї - направити гроші на закупівлю потребтоварів. а це чиї гроші ЛАД? може населення? ти власних грошей скільки направив на армії замість себе, гадаю набагато менше, ніж на себе - але чужі кошти так легко перекидаєш.
де взяти гроші в бюджеті? так трохи скоротити бруківку. й еенергію та газ населення має купувати може й не за ринкової ціною, але точно не дешевше більш ніж в 2 рази - а це десятки ярдів гривень на рік, якщо не сотні. в бюджеті ще можна робити перерозподіл, є багато резервів...
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:40
_hunter написав: flyman написав: Shaman написав:
2 млн людей в розшуку?
ти про що?
про пресуху федорова, вестимо:
Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...
а де вони поділися? втекли як інші бігунці?
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:42
sashaqbl написав: Shaman написав:
ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати
Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.
А я вже трохи підзаїбався.
так може почнемо з ухилянтів? чи коли людина порішала чи просто ховається - це вона вже в домику?..
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:42
Shaman написав: _hunter написав: flyman написав:
ти про що?
про пресуху федорова, вестимо:
Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...
а де вони поділися?
Там же, где и "нас 52 мильоны" - то ли в мифах, то ли в истории...
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:44
Shaman написав: Banderlog написав:
але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ?
а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?
ще один - хто б дав гроші. гроші треба шукати. але перекроїти бюджет на більш військовий можливо - цим займатися треба... ти ж обирав цю владу - так спитай в неї. навряд чи ти голосував за Пороха...
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
парторг, я тобі 20й раз кажу- я на вибори не ходжу 20 років. Ще не хватило мені обирати між шоколадним та піаністом
робити мені нічого, тратити час на те щоб легітимізувати злодіїв.
Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.
