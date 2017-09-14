RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:17

  Василь-Рівне написав:Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади

Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду.
Флайман, hunter, закинете трохи?
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:20

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:[url=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiya-perenesla-termini-zahoplennya-donbasu-ale-voni-takozh-nerealistichni-nyp-vkazala-na-prichini-50576584.html]

Переломити хід війни може допомога Україні в досягненні успіху на полі бою і в небі, одночасно з посиленням економічного тиску на РФ. Уповільнивши наступ російських військ і зміцнивши позиції України, можна змусити Путіна переглянути свої цілі щодо завоювання країни, переконані автори статті.

И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔

чекаємо, коли Трамп ......

Потужно... А "план Б" на случай, если "вдруг" у Трампа свое виденье происходящего - есть? Или "ой, всьо!"?
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:20

sashaqbl
Підтвердження не забарилось. :)
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?

Человек говорит, что "достатньо бетонів", которые в спортзал ходят, готов "на Закарпатті пошукати", но сам ... ни-ни. Это не вариант.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так це смішна сума

Я просто не знаю цього чоловіка і не маю часу перевіряти тому прошу координати або якщо хтось бажає задонатити то дам координати командира але треба все перевірити, але схоже що це дійсно військовий тому якщо хто бажає - будь ласка
Василь-Рівне
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:22

  Hotab написав:
  Василь-Рівне написав:Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади

Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду.
Флайман, hunter, закинете трохи?

А кубышка что - неприкосновенна? :oops:
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:26

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  Василь-Рівне написав:Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади

Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду.
Флайман, hunter, закинете трохи?

А кубышка что - неприкосновенна? :oops:

Чия саме? Моя - прікосновєнна. А hunter-а і Флаймана?
Скільки за 2025 рік задонатив пан hunter?
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:27

Shaman
я неодноразово викладав свої умови, й ти сам це підтверджував, але казав, що вони неприйнятні - а тепер кажеш, що не викладав.

Можно, конечно, написать умови:
- прекратить огонь;
- вывести войска на границы 1991 (или ещё Кубань добавить?);
- заплатить репарации в размере 500 млрд. долл. (или больше?).
После этого гордо рассказывать: "Я свої умови виклав!"
:lol:
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:29

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду.
Флайман, hunter, закинете трохи?

А кубышка что - неприкосновенна? :oops:

Чия саме?

Переводчика стрелок.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:35

  Banderlog написав:Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.


Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных
katso
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных

От так і знав що знайдеться якась ГНИДА яка замість того щоб допомогти буде це лайно тут постити :twisted: :twisted: :twisted:
Василь-Рівне
