pesikot написав:Власне, це те, що робив Трамп все життя - кидав партнерів
На Трампа надії нема у Європи, його треба тільки перечекати. Рік тому він вже був взявся за приєднання Канади і Гренландії, але десь до літа притих, так як не було жодних перемог ні у тарифних війнах з Китаєм, ні у завершенні війни між Україною та рф. Вже його тоді навіть почали обзивати TACO. Але переможна операція Рубіо у Венесуелі придала йому сил і впевненості, тож він знову взявся за Гренландію та тарифи. Хоча попутно вже кинув протестувальників в Ірані, давши їм марну надію - "допомога вже в дорозі", а потім передумавши. Бо нібито дуже оцінив відміну 800 смертних вироків. Хоча цим людям буде не сильно легше, якщо їх неофіційно закатують в тюрмах, або вони там пожиттєво згниють. Показували повідомлення влади протестувальнику, що "зварять живцем його і дочку". Зараз протести задушили вже, бо вони так і не дочекались допомоги.
Тут головне протриматися пару місяців Європі, ейфорія від Венесуели пройде і буде підготовка до виборів
я неодноразово викладав свої умови, й ти сам це підтверджував, але казав, що вони неприйнятні - а тепер кажеш, що не викладав.
Можно, конечно, написать умови: - прекратить огонь; - вывести войска на границы 1991 (или ещё Кубань добавить?); - заплатить репарации в размере 500 млрд. долл. (или больше?). После этого гордо рассказывать: "Я свої умови виклав!"
якщо ти знайшов мої дописи за 2024 рік, то напевне знайдеш й ті, де я кажу за умови? добре, я можу витратити час (вчергове) - але питання - якщо мої умови були іншими? що зробить ЛАД? з'їсть капелюха? ВИБАЧИТЬСЯ (в це загалі не вірю)? визнає, що помилився?
чекаю відповіді.
й ЛАД, де твої умови? чого дупою знову віляєш? ДЕ ТВОЇ УМОВИ, ЛАД? а то знову - ви мені пишіть, а я буду задовбувати вас далі дурними питаннями...
ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював. А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
.... Народ той який Будівельник - скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ .......
Будівельник ещё далеко не весь народ. И вы, вроде, ещё зубами не скрипите. Донатите много - за это вам уважение, но и голодать вам, вроде, для/из-за этого не приходится.
1 Не весь.. Але що робити якщо в народ затесались парторги і інші яким все по барабану? 2 Зубами скриплю - бо коли гетьманцеви для парторгів гроші на пенсію збирають ( і навіть пенсії індексують) то це збільшення зборів-зменшує суми в моєму розпорядженні. І якщо гетьманцев проведе свою ідею про ПДВ з 1 млн - то наступить дупа для молодшого а він крім 30000 місяць податків ще стільки ж донатить... а ПДВ повністю вбє ефективність його бізнесу, бо платити 100 000 - не зможе бізнес... Наприклад вчора авто потрапило в аварію(для таксі це нормальний стан речей) але як пояснити гетьманцевим що це обнулило пів-року робити цієї машини? 3 На рахунок - голодати.... Я кілька разів приводив тут свої розрахунки... 50% тут присутніх -витрачають(або заявляють що витрачають) на себе в рази більше ніж я витрачаю на кожного свого члена сімї, але при цьому а - вважають що їх обібрали б - вважають що вони не зобовязані допомагати ЗСУ бо сплатили 5% військового з з/п..
Тому Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000 то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000... і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
_hunter написав:И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔
чекаємо, коли Трамп в черговий раз зрозуміє, що йому водять по губах, що таке не пасує для найвеличного лідера й додасть додаткових санкцій/дій - вже попередні нафтові санкції різко погіршили економічне становище Раші. але є ще інші дії. Венесуела не дасть збрехати
тепер мета "Трамп зрозуміє", а якщо ні то "до кінця"?
The_Rebel написав:На Трампа надії нема у Європи, його треба тільки перечекати. Рік тому він вже був взявся за приєднання Канади і Гренландії, ...... Тут головне протриматися пару місяців Європі, ейфорія від Венесуели пройде і буде підготовка до виборів
Трамп в этом плане - красавчик: устроил элегантную трех-ходовочку. РФ - очень страшная? -- очень-очень - всю Европу может захватить, если ее не остановить. Если РФ - очень страшная - от нее же и Гренландию нужно защищать? Или Европа от РФ сама защищаться может? -- ну... наверное да, нужно Гренландию защищать...
Hotab написав:---------------------------- Василь-Рівне Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади ---------------------------- Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду. Флайман, hunter, закинете трохи?
А кубышка что - неприкосновенна?
як очікувлось - донатити? ху_нтер не дурний, на пиво й так ледве вистачає...
Сибарит написав:.......... Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту. Денежного смысла в таком обращении я не вижу.