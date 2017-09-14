RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку.
Парторгам ніяк не дійде
війна-високотехнологічна
Технології потребують грошей
Гроші заробляються не в окопах - а в тилу.
В окопах - гроші витрачаються.
......

Значит Бандерлога из окопа выпускать - нельзя?
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
....
Народ той який Будівельник - скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ
.......

Будівельник ещё далеко не весь народ.

ЛАД, ты за весь народ утверждаешь ...

А утверждать за весь народ - это психическое заболевание )
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:07

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку.
Парторгам ніяк не дійде
війна-високотехнологічна
Технології потребують грошей
Гроші заробляються не в окопах - а в тилу.
В окопах - гроші витрачаються.
......

Значит Бандерлога из окопа выпускать - нельзя?

А разве Бандерлог в окопе ?
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:10

  pesikot написав:Власне, це те, що робив Трамп все життя - кидав партнерів

На Трампа надії нема у Європи, його треба тільки перечекати. Рік тому він вже був взявся за приєднання Канади і Гренландії, але десь до літа притих, так як не було жодних перемог ні у тарифних війнах з Китаєм, ні у завершенні війни між Україною та рф. Вже його тоді навіть почали обзивати TACO.
Але переможна операція Рубіо у Венесуелі придала йому сил і впевненості, тож він знову взявся за Гренландію та тарифи. Хоча попутно вже кинув протестувальників в Ірані, давши їм марну надію - "допомога вже в дорозі", а потім передумавши. Бо нібито дуже оцінив відміну 800 смертних вироків. Хоча цим людям буде не сильно легше, якщо їх неофіційно закатують в тюрмах, або вони там пожиттєво згниють. Показували повідомлення влади протестувальнику, що "зварять живцем його і дочку". Зараз протести задушили вже, бо вони так і не дочекались допомоги.

Тут головне протриматися пару місяців Європі, ейфорія від Венесуели пройде і буде підготовка до виборів
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:10

  ЛАД написав:Shaman
я неодноразово викладав свої умови, й ти сам це підтверджував, але казав, що вони неприйнятні - а тепер кажеш, що не викладав.

Можно, конечно, написать умови:
- прекратить огонь;
- вывести войска на границы 1991 (или ещё Кубань добавить?);
- заплатить репарации в размере 500 млрд. долл. (или больше?).
После этого гордо рассказывать: "Я свої умови виклав!"
:lol:

якщо ти знайшов мої дописи за 2024 рік, то напевне знайдеш й ті, де я кажу за умови? добре, я можу витратити час (вчергове) - але питання - якщо мої умови були іншими? що зробить ЛАД? з'їсть капелюха? ВИБАЧИТЬСЯ (в це загалі не вірю)? визнає, що помилився?

чекаю відповіді.

й ЛАД, де твої умови? чого дупою знову віляєш? ДЕ ТВОЇ УМОВИ, ЛАД? :lol: а то знову - ви мені пишіть, а я буду задовбувати вас далі дурними питаннями...
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:11

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
....
Народ той який Будівельник - скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ
.......
Будівельник ещё далеко не весь народ.
И вы, вроде, ещё зубами не скрипите. Донатите много - за это вам уважение, но и голодать вам, вроде, для/из-за этого не приходится.
1 Не весь..
Але що робити якщо в народ затесались парторги і інші яким все по барабану?
2 Зубами скриплю - бо коли гетьманцеви для парторгів гроші на пенсію збирають ( і навіть пенсії індексують) то це збільшення зборів-зменшує суми в моєму розпорядженні.
І якщо гетьманцев проведе свою ідею про ПДВ з 1 млн - то наступить дупа для молодшого а він крім 30000 місяць податків ще стільки ж донатить... а ПДВ повністю вбє ефективність його бізнесу, бо платити 100 000 - не зможе бізнес... Наприклад вчора авто потрапило в аварію(для таксі це нормальний стан речей) але як пояснити гетьманцевим що це обнулило пів-року робити цієї машини?
3 На рахунок - голодати....
Я кілька разів приводив тут свої розрахунки...
50% тут присутніх -витрачають(або заявляють що витрачають) на себе в рази більше ніж я витрачаю на кожного свого члена сімї, але при цьому
а - вважають що їх обібрали
б - вважають що вони не зобовязані допомагати ЗСУ бо сплатили 5% військового з з/п..

Тому
Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000
то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000...
і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:15

Трамп зрозуміє

  Shaman написав:
  _hunter написав:И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔

чекаємо, коли Трамп в черговий раз зрозуміє, що йому водять по губах, що таке не пасує для найвеличного лідера й додасть додаткових санкцій/дій - вже попередні нафтові санкції різко погіршили економічне становище Раші. але є ще інші дії. Венесуела не дасть збрехати ;)

тепер мета "Трамп зрозуміє", а якщо ні то "до кінця"?
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:17

  katso написав:
  Banderlog написав:Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.


Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных

логіка - ні? а звідки в неї стільки грошей? може від тих пересічних, які косять від мобілізації...
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:18

  The_Rebel написав:На Трампа надії нема у Європи, його треба тільки перечекати. Рік тому він вже був взявся за приєднання Канади і Гренландії, ......
Тут головне протриматися пару місяців Європі, ейфорія від Венесуели пройде і буде підготовка до виборів

Трамп в этом плане - красавчик: устроил элегантную трех-ходовочку.
РФ - очень страшная?
-- очень-очень - всю Европу может захватить, если ее не остановить.
Если РФ - очень страшная - от нее же и Гренландию нужно защищать? Или Европа от РФ сама защищаться может? :wink:
-- ну... наверное да, нужно Гренландию защищать...

Германи, вот, намек уже поняла.
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:----------------------------
Василь-Рівне
Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади
----------------------------
Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду.
Флайман, hunter, закинете трохи?

А кубышка что - неприкосновенна? :oops:

як очікувлось - донатити? ху_нтер не дурний, на пиво й так ледве вистачає...

  Сибарит написав:..........
Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту.
Денежного смысла в таком обращении я не вижу.
6
