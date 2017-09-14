Я так і знав що лише Будівельник та його сини можуть задонатити - патріотизм він такий - у когось диванний, а у когось реальний. Правда я просив контакти волонтерів, бо знаю що Будівельник і так постійно донатить не маючи якісь там мільйонно - доларові статки але дай Боже йому і його синам здоров'я за їх велике серце
budivelnik написав:......... Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000 то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000... і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
sashaqbl написав:Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції. Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків. CRUDE OIL WTI від $120 у 2022 дійшла до $60, але "нафта не подешевіє". Це вона скільки має бути $15 по твоєму? А якщо буде $57.5? Це "не подешевіє"
До $120 дошла на панике из-за нашей войны. А весной 2020 падала и ниже $20. $12,83 28.04.2020 (https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2020-04/). Как-то вы очень односторонне показываете цены на нефть - всегда отмечаете копеечное снижение и никогда рост.
Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер. https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html
Власне, це те, що робив Трамп все життя - кидав партнерів
саме так, в ЄС є ПДВ, а в США нема, але кидає партнерів