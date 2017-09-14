RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16485164861648716488>
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:19

  BeneFuckTor написав:

Всі за спарту, вперееед.
Нещодавно дружині сказав що на відміну від зебанди, у кримінальних авторитетів
є кодекс і правила.
Що думаєте?

маячня...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:20

Я так і знав що лише Будівельник та його сини можуть задонатити - патріотизм він такий - у когось диванний, а у когось реальний. Правда я просив контакти волонтерів, бо знаю що Будівельник і так постійно донатить :( не маючи якісь там мільйонно - доларові статки але дай Боже йому і його синам здоров'я за їх велике серце
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 18 січ, 2026 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7053 раз.
Подякували: 3182 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:20

  Shaman написав:
  katso написав:
  Banderlog написав:Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.


Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных

логіка - ні? а звідки в неї стільки грошей? може від тих пересічних, які косять від мобілізації...

логика - нет? - да пофиг _откуда_ у нее такие деньги - главное, что наказания за коррупцию - да еще и во время ВП - она _вообще_ не боится... :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:як очікувлось - донатити? ху_нтер не дурний, на пиво й так ледве вистачає...

  Сибарит написав:..........
Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту.
Денежного смысла в таком обращении я не вижу.

але навіть таку суму ху_нтер не збирається донатити... досі з жахом згадує, на скільки побрили, коли тікав гублячи МЕШТИ :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:22

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных

логіка - ні? а звідки в неї стільки грошей? може від тих пересічних, які косять від мобілізації...

логика - нет? - да пофиг _откуда_ у нее такие деньги - главное, что наказания за коррупцию - да еще и во время ВП - она _вообще_ не боится... :oops:

А ты сильно боишься наказания, что незаконно выехал ? :mrgreen:
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13144
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:23

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных

логіка - ні? а звідки в неї стільки грошей? може від тих пересічних, які косять від мобілізації...

логика - нет? - да пофиг _откуда_ у нее такие деньги - главное, что наказания за коррупцию - да еще и во время ВП - она _вообще_ не боится... :oops:

а твої візаві боялися, коли ти змащував свою шпаринку ? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 січ, 2026 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:24

7 млн чиновників

  Ой+ написав:Федоров любить велику цифру:
Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров https://news.finance.ua/ua/ukrainci-hod ... iv-fedorov

А ці в "розшуку" чи в "броні"?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 січ, 2026 16:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:24

  budivelnik написав:.........
Якщо є пенсіонер з середньою пенсією в 5000 і айтішнік з зарплатою в 50000
то айтішнік просто опустившись до рівня пенсіонера може донатити 45000...
і при цьому не буде мати можливості заявити що він голодує сильніше ніж пенсіонер.
Сравнение с пенсионером за 5000 это сильно. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38336
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:27

мейлстоун

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?

Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
CRUDE OIL WTI від $120 у 2022 дійшла до $60, але "нафта не подешевіє".
Це вона скільки має бути $15 по твоєму?
А якщо буде $57.5? Це "не подешевіє"

До $120 дошла на панике из-за нашей войны.
А весной 2020 падала и ниже $20. $12,83 28.04.2020 (https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2020-04/).
Как-то вы очень односторонне показываете цены на нефть - всегда отмечаете копеечное снижение и никогда рост.

показую черговий "мейлстоун"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:30

кидає партнерів

  pesikot написав:
  Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html

Власне, це те, що робив Трамп все життя - кидав партнерів

саме так, в ЄС є ПДВ, а в США нема, але кидає партнерів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
