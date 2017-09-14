Додано: Нед 18 січ, 2026 17:08

ЛАД написав: sashaqbl написав: Shaman написав: ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати

Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.

А я вже трохи підзаїбався. Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.А я вже трохи підзаїбався. Моя особиста позиція была бы такой же.

Если бы мне хоть кто-то внятно объяснил, на что можно/нужно рассчитывать.



Я как-то отвечал на вопрос шамана, чем отличается ситуация СССР в 1942 от нашей.

В 1942 у Союза была достаточно развитая по ьем временам промышленность. Эвакуипованные заводы начинали и быстро наращивали производство оружия, вся промышленность перестраивалась на военное время.

Были союзники и надежды на 2 фронт.

Даже без 2 фронта союзники воевали. Пусть даже в Африке, но оттягивали на себя немалые силы врага. + Германии приходилось держать на западе немалые силы, опасаясь высадки и открытия 2 фронта.

Союзники давали любое оружие без всяких ограничений.

Проблем с мобилизацией не было и были большие человеческие ресурсы. БОльшие, чем у Германии. Всё-таки перед войной население было 200 млн.

Сегодня вы говорите: "трохи підзаїбався". А вам в ответ: "Денег нет, но вы держитесь". Никто даже не заикается о том, чтобы вас заменить. Хотя бы временно.



На что можно рассчитывать сегодня?

Оружия у нас больше не станет - США поставки прекратили (хорошо хоть разрешили Европе покупки для нас), а Европа больше не потянет.

Людей в армии больше не станет. У вас в части почти нет СЗЧ, но это, скорее, исключение. Когда называются цифры 200 тыс. СЗЧ это уже... Само понятие СЗЧ меня удивляет. Раньше это называлось просто дезертирство и наказывалось сурово. Появление аббревиатуры СЗЧ - просто попытка "смягчить" ситуацию.

Преимущество в людских ресурсах (и очень большое) на стороне врага. Наш реальный мобресурс, думаю, не больше 9 млн. Это максимум, без учёта, что среди этих 9 млн. есть много непригодных к службе по здоровью (реально непригодных, а не по липовым справкам). Не берусь называть %, но, думаю, он достаточно высокий, со здоровьем населения у нас неважно. И плюс необходимость бронирования достаточно значительной части. И я не имею ввиду охранников АТБ, а тех же энергетиков, коммунальщиков, ...

С учётом этого наши потери (убитые и раненые с потерей боеспособности), думаю, приближаются уже к 10% мобресурса (реального).

Ни расчёта, ни даже надежд на прямое участие в войне войск "партнёров", по-моему, нет. ни у кого.

Мы уже давно ведём чисто оборонительные бои, нет даже никаких попыток на контрнаступление, в лучшем случае, чисто тактические контратаки.



В результате даже наши потужники рассчитывают не на какие-то наши успехи, а исключительно на крах РФ. Или просто на развал федерации, или хотя бы на финансовый крах. Это, конечно, возможно. В принципе. Но тут такое: " Пока сонце зійде, роса очі виїсть". Пока что признаков именно краха не заметно. Ну, продают они средства из Фонду національного добробуту, ну, запустят они печатный станок, как цитирует prodigy. Если даже всё это правда, это не приведёт к финансовому краху . Да, инфляция вырастет, так у нас она тоже растёт, и что? Инфляция это не крах государства. Конечно, никто этому не радуется, но живут государства и с высокой инфляцией. Нехорошо, но не погибают.



Даже на "границы 2022" уже, похоже, никто не рассчитывает. Т.е. даже на "пиррову победу" надеяться не приходится. А разрушения продолжаются. В результате мы можем получить "пирров мир". И чем дальше, тем больше шансов на это. А будет ли серьёзная помощь Запада в восстановлении после войны совсем не уверен. У них хватает своих проблем.



Я уважаю ваше решение - воювати. Но народ в целом этого не хочет. Люди не хотят поражения, но воевать за это не хотят. В том числе и "потужники". Хотят, чтобы кто-то сделал это за них, без их участия.

Ещё один аргумент - "Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись".

Я уже писал, не буду повторяться - мир создаёт возможности и для нас. Мы можем сохдать серьёзные укрепрайоны, минные поля, ...

А вообще flyman вчера вечером выложил ролик Дроздова -



ми ж вас вже зрозуміли - будь-яке заперечення буде визнано таким, на яке не варто відповідати...з приводу порівняння з срср. так звісно є різниця - на нас напала країна, яка значна більше за нас, яка мала дурні гроші за нафту, але витрачала їх не на розвиток країни, а на зброю, власне як мала й купу радянського брухту (вже немає). тому завдань перемогти Рашу ніколи не було, це все такі вигадки зрадофілів. власне, як й ніхто з форумчан не розповідав - до останньої верби - це брехливі дописи зрадофілів, й ЛАД один з них.допомога срср від Заходу була велика, це так. невідомо чи впоралась би вся промисловість срср без допомоги. но то таке.нам теж чимало допомагають, але так ядерну зброю не дають, як й сучасні зразки зброї.якщо так любитесь повторюватися - то кажіть чому допомога Заходу обмежена. причина -це ядерна зброя, яка дісталась Раші в спадок від срср. її стан невідомий, але перевіряти звісно ніхто не ризикує. сама по собі Раша мало що з себе представляє. літаки вона може виробляти далеко не всі. навіть якіст су чи міги, про великі й мови немає. те саме з танками. якщо зараз перекрити імпорт з Китаю - не буде ані ракет, ані навіть дронів. все, що є на Раші - це м'ясо, й те закінчується.багато води, спробуємо виокремити явні викривлення - втрати 10% від мобрезерву - це панічна вигадка, в нас мобілізовано 10% від загального мобрезерву.те, що Європа не буде допомагати - чергова лякалка, але тут не буду переконувати - життя покаже. зараз же допомагають? й потім будуть.друк коштів. зараз Раша так воює, бо в них теж Москва та Пітер не відчувають війни, це так. а от гіперінфляція - це вже зовсім інше. московити почнуть питати - навіщо нам 90 роки? через якийсь Донбас? він на Раші нікому не потрібен, це лише фетиш однієї людини. яка так, коли крякне, то виявиться, що Донбас нікому не потрібен - хіба що чеченцям, які його будуть грабувати...тому проукраїнські форумчани... до речі, чомусь дехто собі дозволяє іронізувати, проукраїнську позицію намагаються маргіналізувати - з якого це переляку на українському форумі намагаються виступати ухилянти та зрадофіли... але це був відступ, так проукраїнські форумчани кажуть про перемовини. можна обговорювати різні умови, але розмови йдуть саме про перемовини. й до речі - реалії на землі - це лінія фронту. так закінчуються переважна більшість війн та конфліктів. а руські волають про реалії, але самі звісно не хочуть визнати, що весь їх наступ наносить їм більше шкоди, ніж здобутків. а от зрадофіли, як заслані козачки, так й місцеві ідіоти - їх реальні перемовини не влаштовують, вони волають - треба здаватися. інших умов від них за ці роки не почув. окрім міфічної Фінляндії - але теж НІХТО не зміг сформулювати - а що це таке в НАШИХ умовах. розповідати про фінів не треба, вони воювали не на тій стороні. в наших умовах, що це?я не бачу зі сторони Раші жодного бажання домовлятися. їх мета на поточний момент - відмовитися від перемовин, але звинуватити в цьому України. й наші ідіоти готові це підтримати. бо схоже Раша повірили у власну брехню рпо свої здобутки. вони вже й Куп'янськ захопили, й щось площу захоплених територій роблять х2, й головне не бачать, скільки вони втрачають під час цього наступу.якось такй ЛАД, я досі чекаю відповіді - що робити, коли ми ще не домовилися, й ведемо перемовини? де відповідь, ЛАД? чи її немає, бо єдина відповідь - це те, що ми робимо зараз