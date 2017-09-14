RSS
  #<1 ... 16484164851648616487>
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й схоже вже не так вільно дихається у "звільненому" Арканарі...
ЦПД: Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію на ТОТ Донецької та Луганської областей

тому хто може - тікайте звідти, хто не може - вас попереджали...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 січ, 2026 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:14

Shaman Достатньо ввести lapay в пошук всіх повідомлень і маємо понад півсотні серед всіх
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=124987
Якщо це не спілкувався і не пам'ятаю, ну складний випадок.
Ой+
2
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:19

WAT?

  Shaman написав:й схоже вже не так вільно дихається у "звільненому" Арканарі...
ЦПД: Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію на ТОТ Донецької та Луганської областей

тому хто може - тікайте звідти, хто не може - вас попереджали...

так їх вже кілька разів під нуль мобілізували, і несподівано
запуск кампанії з призову чоловіків 1996–2008 років народження на ТОТ Донеччини
WAT?
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:31

  Ой+ написав:Shaman Достатньо ввести lapay в пошук всіх повідомлень і маємо понад півсотні серед всіх
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=124987
Якщо це не спілкувався і не пам'ятаю, ну складний випадок.

визнаю, була переписка 5 листопада 2024 року :oops: й? все те саме, що й сьогодні - чергові розповіді, що Україна не хоче перемовин. а Раша так хоче, що досі жодних нормальних перемовин не було.

тому так, формально спілкувався - але для мене lapay все одно ноунейм. їх таких з проросійською позицією знаєте скільки за роки війни з'явилося? половина зрадофілів. визнаю, що забув, що мав місце цілий діалог аж на кілька повідомлень 5 листопада 2024, а до цього в лютому 2024 року

з того що прочитав - ніякого плана в lapay не побачив, лише звинувачення України, що ми на щось не погодилися. я йому й тоді відповідав - окрім капітуляції Раша нічого не пропонувала.
цитата з того 5 листопада
якщо як варіант - про заморожуємо конфлікт без ніяких умов. як на мене, для України це теж варіант. але ж Раша на це просто не погодиться. от і всі перемовини. Україна готова, Раша - ні
знову я щось пропоную, а інший пропозицій немає.

upd ну що, хто перший напише, що lapay поспілкувався з Шаманом й отримав безстроковий бан? 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 січ, 2026 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:34

  flyman написав:
  Shaman написав:й схоже вже не так вільно дихається у "звільненому" Арканарі...
ЦПД: Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію на ТОТ Донецької та Луганської областей

тому хто може - тікайте звідти, хто не може - вас попереджали...

так їх вже кілька разів під нуль мобілізували, і несподівано
запуск кампанії з призову чоловіків 1996–2008 років народження на ТОТ Донеччини
WAT?

так, прийшов час й 2008 року народження. й тих, кого раніше не впіймали.
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:48

  Ой+ написав:Shaman Достатньо ввести lapay в пошук всіх повідомлень і маємо понад півсотні серед всіх
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=124987
Якщо це не спілкувався і не пам'ятаю, ну складний випадок.

й головне. з чого почалося?
  ЛАД написав:...
lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня.
...

якщо ви так люб'язно підказали, як шукати повідомлення, то нехай ЛАД уважно їх подивиться, й покаже мені, де я "разоблачал его как москаля". а коли не знайде, то подумає, що визнавати - чи то помилився, чи то збрехав? ;)
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:54

  ЛАД написав:Тут обсуждали, зачем РФ раздолбанный Донбасс.
Не знаю, насколько правда, но вот маленький пример:
В 2025 году Россия экспортировала более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины и, скрывая его истинное происхождение, отправляла его в основном в Египет и Бангладеш....
Як все засрано в головах тих хто не може відрізнити
Вал і те що залишилось...
Ну продали за рік 2 млн тонн по 200 доларів тонна= 400 млн доларів виручки
Ну ВИТРАТИЛИ на вирощування хай по 150 доларів = 300 млн доларів затрат..

То що вигідно витратити 100 млрд в рік на війну щоб отримати додаткових 100 млн від експорту з захоплених територій?
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:13

budivelnik
Я написал: "маленький пример".
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:15

  ЛАД написав:budivelnik
Я написал: "маленький пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат?
Ти давай, починай з таких які можна хоч приблизно порівняти.
Як правило
Перших 30% прикладів - закриває 70% всієї проблеми..
Якщо в тебе перший - це 1/1000 , то десятий це 1 /1000 000
Так що давай, старайся, я в тебе вірю.
Можу парочку прикладів страшного успіху педерації підкинути
Захопили за рік 4000+км квадратних що становить 1/4000 до територій які мала
чи втратили за 2025 рік 300 000-400 000 солдат тобто кожного 1 з 350 жителів
Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 січ, 2026 22:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:17

  budivelnik написав:Питання до Форумчан
При всьому негативі який я на себе беру..
Хтось буде заперечувати факту що я
а- Прагматик до останньої кістки
б - людина цифра
в - ніколи нічого від влади не отримував і ні в яких гешефтах з владою не був помічений.???

Так от
Як думаєте, якщо я з владою не співпрацював, але чогось досяг - то чи міг я ( з точки зору опонентів) витратити ту саму кількість зусиль , але отримати кращий результат за межами України ?

Звісно не міг - країн де можна наймати працівників на мінімалку, та безнаказанно порушувати трудове законодавство, наприклад заставляючи їх "мінятись та відробляти" не надаючи лікарняних, про що ти тут вихвалявся - не так вже і багато, і в жодній з них в тебе немає зв"язків щоб домовлятись...
Допуск до продажі підакцизних товарів, де держава по суті гарантує прийнятний для тебе прибуток - це ж не "співпраця з владою"? А те що твій "бізнес" досі існує, в той час як бізнес Долярчика та десятків тисяч подібних дрібних підприємців було знищено - теж мабудь випадковість, а не результат "співпраця з владою" та "вміння домовлятись"?

Більшість тут присутніх - вважає що я ВТРАТИВ залишаючись в Україні...
Яка така "Більшість тут присутніх"? Я наприклад впевнений, що втратила саме Україна. А твої шанси побудувати аналогічний "успішний бізнес" за її межами - нульові, і саме тому ти і "залишився".
candle645
  #<1 ... 16484164851648616487>
