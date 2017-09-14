budivelnik написав:

sashaqbl написав: В мене інша точка зору В мене інша точка зору

Продавець 1 - нічого ні в кого не купував,

просто своїми руками створив нехай цукор

І вона не вірна..Я ж Вам описувавЯ продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..На пальцяхна 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВПокупець 1 він же Продавець2