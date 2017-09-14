Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
Напевно не розумієте. Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.
Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 19 січ, 2026 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Но цепляться к совершенно посторонним людям "О! - я тут человечков нашел - вот они заплатят!" - это уже вообще зашквар..
Покажіть цитату таких формулювань? Я запропонував разом закрити потребу. Ви злились, бо держава вам болить лише в форматі «хай скоріше капітулює, бо на кордоні німецького ухилянта чекають в бусік (резерв переливається непристойними кольорами, а заїхати дуже хочеться) То насправді я на вас наговорив? Ви донатите на ЗСУ?
Розкажіть детальніше , як ви встановлюєте зменшення кількості донатів? Чи ваш роботодавець, який дає завдання демотувати може вам підкаже як йде обрахунок? Бо відкритих джерел нема, але ви знаєте якось.
Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
Напевно не розумієте. Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.
Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.
Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...
sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі: - Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської - важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран) - швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років - не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.
Все трохи намішано. Головне - Венесуела добуває МАЛО нафти і мало впливає на світову ціну.
-Китай купляє в РФ досить за-дешево. А наразі уся російська нафта продається. Тому, якщо Китай збільшить закупки, то якась країна зменшить закупки. Для РФ - один фіг виходить. -швидко не вийде, але повільно може вийти. -факт! дешева нафта -> дешевий бензин -> американці щасливі. Це так працює. Експорт там незначний, мізер для економіки США.
_hunter написав:Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...
Всё сводится к цене. На этом примере: Ланосы получали цену выше рыночной стоимости, покупатели иномарок получали цену с более высоким цеником, который включал заградительные пошлины. Ланосы стабильно пользовались спросом, благодаря вполне удачной конструкции, ТТХ, простоте ремонта и большого ассортимента дешевых запчастей, не только дело в заградительных пошлинах.
sashaqbl написав:Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.
походу ви затримались десь у 2010 році,
На борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) российской авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс из Сочи и загоревшегося после приземления в аэропорту турецкого города Анталья, за последние 3,5 года произошли 15 авиапроисшествий, три из них - осенью. На это в понедельник, 25 ноября, обратило внимание "Агентство. Новости".
багато компаній взагалі відмовились цього гроба з крилами
Несколько иностранных авиакомпаний, включая Brussels Airlines, CityJet (Ирландия), а также мексиканская Interjet, массово отказывались от эксплуатации SSJ-100 из-за технических проблем, высокой стоимости обслуживания и ряда инцидентов, таких как катастрофа в Шереметьево в 2019 году. Российские компании, такие как «Ямал», также приостанавливали закупки, а «Аэрофлот» — главный эксплуатант — считал его наименее надежным.
МС-21 (российский среднемагистральный самолёт) ожидается к началу лётной эксплуатации с пассажирами в 2026-2027 годах, при этом сертификация импортозамещённой версии с двигателями ПД-14 завершится к концу 2026 года, а получение первыми авиакомпаниями может произойти в 2027 году. Хотя самолёт уже летает в рамках сертификационных испытаний, его серийное производство с российскими двигателями и начало регулярных коммерческих рейсов пока отстают от первоначальных планов.
почали виробляти 2017році, планували запустити в серійне виробництво у 2019, потім Covid, далі війна, кожного року строки переносяться, у 2022р писали про 2025й, зараз про 2027, но 1 тисячі літаків, як хвалився путін 100% не буде
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 19 січ, 2026 13:31, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...
Всё сводится к цене. На этом примере: Ланосы получали цену выше рыночной стоимости, покупатели иномарок получали цену с более высоким цеником, который включал заградительные пошлины. Ланосы стабильно пользовались спросом, благодаря вполне удачной конструкции, ТТХ, простоте ремонта и большого ассортимента дешевых запчастей, не только дело в заградительных пошлинах.
Все это (а еще и многое другое) было и у 10ти-летних вагов/бэх. Типа "топ продаж" - меньше 10% всех автомобилей
Итак, по данным AUTO-Consulting наиболее продаваемым автомобилем в Украине за 2000-2016 гг. стал ЗАЗ/Daewoo Lanos (включая Sens). Автомобиль за эти годы разошелся тиражом в 364 тыс. экземпляров. А это означает, что каждый десятый проданный новый автомобиль – это Lanos/Sens.
sashaqbl написав:не бачу поки що гіперінфляції. До неї ще доволі далеко, та й не думаю, що до неї прям дійде. Все таки керівництво намагаєтсья хоч трохи балансувати економіку.
ніхто в 1990р в ссср не думав що у 1992му інфляція буде 2500%, все як сніг на голову
В 1992 году в России наблюдалась гиперинфляция, вызванная либерализацией цен, годовой уровень которой составил более 2500%, достигнув пика около 2508-2608% (или рост цен в 26 раз), что привело к резкому обесцениванию сбережений населения и появлению товаров на полках магазинов
керівництво-це Набіуліна (центробанк рф), всі інструменти вже використані: облікова ставка було у 2021 була 4,5-5,0-8,0% у 2024 вже загнали до 21% (намагались тримати інфляцію в рамках обіцяних 4%, але не вийшло) сьогодні облікова 16%, офіційна інфляція 5,59%
Росстат: «Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%»
але це така ж брехня як інфляція в Україні у 2025 -8% (якщо взяти 15к товарів і продуктів, з яких 14900 люди ніколи не купують, або раз на життя (як яхту, чи літак, чи коштовні прикраси), тоді так а якщо товари першої необхідності (продукти, бензин, транспорт(білети), ліки, комуналка), то 15-25%
В необычном письме, направленном премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, Дональд Трамп связал свои неоднократные угрозы захватить контроль над Гренландией с тем фактом, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.
В письме, подлинность которого Стёре подтвердил норвежской газете VG в понедельник, президент США заявил, что после того, как ему не удалось получить премию, он больше не чувствовал необходимости думать «исключительно о мире».
«Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более чем 8 войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», — сказал он, добавив, что теперь может «думать о том, что хорошо и правильно» для США.
Стёре заявил изданию VG, что письмо «было ответом на короткое сообщение, которое я отправил президенту Трампу ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба».