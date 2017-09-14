я же там цитату давал...
Итак, по данным AUTO-Consulting наиболее продаваемым автомобилем в Украине за 2000-2016 гг. стал ЗАЗ/Daewoo Lanos (включая Sens). Автомобиль за эти годы разошелся тиражом в 364 тыс. экземпляров.
Пон 19 січ, 2026 14:26
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 19 січ, 2026 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Пон 19 січ, 2026 14:27
Потужне літакобудування на рф
Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия».
▪️Еще два возвращенных в эксплуатацию самолета — Boeing 747, которые, как следует из публикации, уже включены в парк «России». В 2026-2027 году авиакомпания «Россия» планирует вернуть в эксплуатацию еще два Boeing 747. Самолеты достались авиакомпании после банкротства «Трансаэро» в середине 2010-х годов.
▪️Возвращение ранее выведенных из эксплуатации лайнеров — попытка восполнить дефицит техники, пояснил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Российские авиакомпании задействуют 100% исправных самолетов, при этом каждый год по 2–3% бортов приходится списывать, а новые взять неоткуда, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Как пишут «Известия», в 2024 году на фоне сокращения парков авиакомпаний был достигнут предел загрузки: в пиковый период летом она достигала 96%, а в остальное время — 75%.
Что известно о возвращаемых самолетах. Согласно справочнику RussiaPlanes, на хранении у «России» находятся семь Boeing 747, самому старому из которых 28 лет, а самому новому — 25. Сертификаты их летной годности закончились с 2021 по 2024 год. В списке бортов авиакомпании в сервисах Flightradar24 и AirNav ни один самолет этой модели не указан.
▪️В парке Red Wings, согласно Flightradar24, находятся восемь Ту-204, самый старый из которых был произведен 32 года назад. Согласно справочнику RussiaPlanes, на хранении у авиакомпании находятся четыре Ту-204, старейшему из которых 31 год, а самому новому — 17 лет. Сертификаты летной годности этих бортов закончились с 2019 по 2025 год.
Почему отказались от этих самолетов? В 2014 году «Аэрофлот» последней из российских авиакомпаний отказался от эксплуатации Ил-96. В 2017 году Минтранс признал низкую топливную эффективность Ил-96 в сравнении с Airbus и Boeing.
▪️В 2015 году «Россия» сообщила, что откажется от шести лайнеров Ан-148. Представитель компании называл причиной такого решения низкую эффективность лайнеров «по совокупности параметров, включая цену на кресло-километр, ниже, чем у других типов лайнеров в парке компании».
▪️В 2019 году авиакомпания Red Wings вывела из эксплуатации все пять находящихся в ее парке Ту-204. Эксплуатация Ту-204 перестала быть экономически целесообразной из-за роста цен на авиационный керосин, объяснял гендиректор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак.
▪️Полученные от обанкротившейся «Трансаэро» Boeing 747 «Россия» планировала вывести из эксплуатации до конца 2024 года.
▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков.
Пон 19 січ, 2026 14:29
Ну не знаю, колись в школі вчив з географії, які в нас невїбенні запаси всього. Але щось за 20 років нічого з того не почали видобувати.
Цікавився темою літію недавно - ну такоє, перспективи комерційного видобутку доволі посередні. В світі є купа проектів, які більш перспективні.
Щось мені підказує, що це просто чергова спроба прояснити обиватєлю, за що воюють.
Може спроба підготувати наближених. Але точно не пояснення причин війни. І не її окупність...
Пон 19 січ, 2026 14:53
До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.
Пон 19 січ, 2026 14:55
Обережніше а то товариші "засуджувачі путіна" остаточно образяться і запишуть вас в іпсошники чи агенти кремля
Пон 19 січ, 2026 14:55
Вже всі говорили з х.... І визнали, що не змогли з ним домовитися. Трамп просто переколючився на інші теми, бо визнавати невдачі він не вміє.
Пон 19 січ, 2026 14:56
Пон 19 січ, 2026 15:01
Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе говорил совсем иное...
Пон 19 січ, 2026 15:02
Пон 19 січ, 2026 15:03
Может, и так.
Утверждать не могу.
Но насчёт 20 лет... Не 20, а все 35, там в цитате было: "дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період". Так это дослідження, что уж говорить о добыче.
