Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия».▪️Еще два возвращенных в эксплуатацию самолета — Boeing 747, которые, как следует из публикации, уже включены в парк «России». В 2026-2027 году авиакомпания «Россия» планирует вернуть в эксплуатацию еще два Boeing 747. Самолеты достались авиакомпании после банкротства «Трансаэро» в середине 2010-х годов.▪️Возвращение ранее выведенных из эксплуатации лайнеров — попытка восполнить дефицит техники, пояснил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Российские авиакомпании задействуют 100% исправных самолетов, при этом каждый год по 2–3% бортов приходится списывать, а новые взять неоткуда, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Как пишут «Известия», в 2024 году на фоне сокращения парков авиакомпаний был достигнут предел загрузки: в пиковый период летом она достигала 96%, а в остальное время — 75%.Что известно о возвращаемых самолетах. Согласно справочнику RussiaPlanes, на хранении у «России» находятся семь Boeing 747, самому старому из которых 28 лет, а самому новому — 25. Сертификаты их летной годности закончились с 2021 по 2024 год. В списке бортов авиакомпании в сервисах Flightradar24 и AirNav ни один самолет этой модели не указан.▪️В парке Red Wings, согласно Flightradar24, находятся восемь Ту-204, самый старый из которых был произведен 32 года назад. Согласно справочнику RussiaPlanes, на хранении у авиакомпании находятся четыре Ту-204, старейшему из которых 31 год, а самому новому — 17 лет. Сертификаты летной годности этих бортов закончились с 2019 по 2025 год.Почему отказались от этих самолетов? В 2014 году «Аэрофлот» последней из российских авиакомпаний отказался от эксплуатации Ил-96. В 2017 году Минтранс признал низкую топливную эффективность Ил-96 в сравнении с Airbus и Boeing.▪️В 2015 году «Россия» сообщила, что откажется от шести лайнеров Ан-148. Представитель компании называл причиной такого решения низкую эффективность лайнеров «по совокупности параметров, включая цену на кресло-километр, ниже, чем у других типов лайнеров в парке компании».▪️В 2019 году авиакомпания Red Wings вывела из эксплуатации все пять находящихся в ее парке Ту-204. Эксплуатация Ту-204 перестала быть экономически целесообразной из-за роста цен на авиационный керосин, объяснял гендиректор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак.▪️Полученные от обанкротившейся «Трансаэро» Boeing 747 «Россия» планировала вывести из эксплуатации до конца 2024 года.▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков.