RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 164901649116492164931649416495>
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:01

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.

Вже всі говорили з х.... І визнали, що не змогли з ним домовитися. ......

Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе говорил совсем иное...
_hunter
 
Повідомлень: 11315
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе вызнавав совсем иное...

Давайте, що він там визнавав? Бажано, щось таке, що й інша сторона, тобто русня, визнавала?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:03

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И вчера в viewtopic.php?p=5924281#p5924281 я давал ссылку с цитатой о масштабной программе геологорозвідувальних робіт на території Донецької області ... до 2031 року". "акцент на таких металах: титан; літій; тантал; ніобій".

Ну не знаю, колись в школі вчив з географії, які в нас великі запаси всього. Але щось за 20 років нічого з того не почали видобувати.
Цікавився темою літію недавно - ну такоє, перспективи комерційного видобутку доволі посередні. В світі є купа проектів, які більш перспективні.
Щось мені підказує, що це просто чергова спроба прояснити обиватєлю, за що воюють.
Може спроба підготувати наближених. Але точно не пояснення причин війни. І не її окупність...
Может, и так.
Утверждать не могу.
Но насчёт 20 лет... Не 20, а все 35, там в цитате было: "дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період". Так это дослідження, что уж говорить о добыче.

P.s. И я не утверждал, что это главная или, тем более, единственная причина росс. агрессии. Просто одна из возможных.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 січ, 2026 15:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:10

  fler написав:Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия».
..........
▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков.
https://t.me/Crimeanwind/92662

Что вас так волнует их гражданская авиация? Собираетесь туда лететь?
Меня как-то больше волнуют их Сушки и МиГи, а не Суперджеты. А Сушки и МиГи они делают и очень неплохо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:10

  andrijk777 написав:До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.


Насколько я помню, официально было заявлено после встречи американцев с нашими, что решили 90 процентов вопросов, но не решили самое сложное-судьбу неокупированного Донбасса. Не так разве?
Американцы прекрасно понимают, что х... без отдачи Донбасса не согласится на перемирие, потому Трамп занялся другими делами, попутно заметив что Зеленский затягивает переговоры (не согласен отдать Донбасс).
С тех пор все занимаются своими делами, и это правильно, так как начинать надо с вопроса Донбасса и если нет консенсуса, то нечего и голову морочить.
А,еще Зеля подписал соглашение о размещении военных баз после перемирия- такой вот контрольный в голову.
Опять меняю прогноз на 10-15 лет полномасштабки и слив по людям,или как положено говорить- "ресурсу". Энергетика то такое, проживем и в каменном веке, а вот без ресурса никак. Но его еще много, включая отмену броней и отсрочек, и потери меньше стали.
От 10 лет еще в таком режиме.
Самыми правильными пророками оказались Марьяна и Портников.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:13

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе вызнавав совсем иное...

Давайте, що він там визнавав? Бажано, щось таке, що й інша сторона, тобто русня, визнавала?

вот
One America News Network. Запись опубликована на YouTube.

«Я думаю, сейчас мы находимся в точке, где, по крайней мере, сузили все до пары основных вопросов.


Ну и опять же: "план готов на 90%" - уже скоро третий мечяц пойдет...
_hunter
 
Повідомлень: 11315
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:24

  _hunter написав:..........
Ну и опять же: "план готов на 90%" - уже скоро третий мечяц пойдет...

Может, после выходных и Давоса скажут что-то новое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, после выходных и Давоса скажут что-то новое.

На Давосі по ходу Гренландію обговорювати будуть, на жаль.

  _hunter написав:Ну и опять же: "план готов на 90%" - уже скоро третий мечяц пойдет...

це підвердив х...? або на крайняк, унила коняка?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:43

Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове.
Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14.
Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:45

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну и опять же: "план готов на 90%" - уже скоро третий мечяц пойдет...

це підвердив х...? або на крайняк, унила коняка?

Вы про готовность на 90? - там другой заявитель :lol:
заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни проти України готовий вже на 90%.

Про це він розповів під час онлайн-спілкування з журналістами у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7227924/

(с момента получения Плана от Трампа - уже два месяца)

Если про Венса - вот честно: понятия не имею, что вы ожидаете на этот вопрос услышать...
Прямых переговоров между сторонами - нет: лично подтвердить - нельзя.
Кто-то из вышеперечисленных - должен был выйти в эфир с заявлением "дорогие украинцы, у меня для вас Благая Весть!"?
Еще как-то можно подтвердить? :roll:

Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 19 січ, 2026 15:49, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11315
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 164901649116492164931649416495>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot, sashaqbl, Vadim_, холява, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 192134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 393904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1099049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.