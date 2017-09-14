Додано: Пон 19 січ, 2026 15:10

andrijk777 написав: До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.

А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.

І все - немає Трампа - немає розмов про мир.

Насколько я помню, официально было заявлено после встречи американцев с нашими, что решили 90 процентов вопросов, но не решили самое сложное-судьбу неокупированного Донбасса. Не так разве?Американцы прекрасно понимают, что х... без отдачи Донбасса не согласится на перемирие, потому Трамп занялся другими делами, попутно заметив что Зеленский затягивает переговоры (не согласен отдать Донбасс).С тех пор все занимаются своими делами, и это правильно, так как начинать надо с вопроса Донбасса и если нет консенсуса, то нечего и голову морочить.А,еще Зеля подписал соглашение о размещении военных баз после перемирия- такой вот контрольный в голову.Опять меняю прогноз на 10-15 лет полномасштабки и слив по людям,или как положено говорить- "ресурсу". Энергетика то такое, проживем и в каменном веке, а вот без ресурса никак. Но его еще много, включая отмену броней и отсрочек, и потери меньше стали.От 10 лет еще в таком режиме.Самыми правильными пророками оказались Марьяна и Портников.