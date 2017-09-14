|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 15:48
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Может, после выходных и Давоса скажут что-то новое.
На Давосі по ходу Гренландію обговорювати будуть, на жаль.
Посмотрим, но, думаю, и нас обсудят. Туда и москали едут.
ЛАД
Повідомлень: 38353
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
2
2
6
Додано: Пон 19 січ, 2026 15:57
Господар Вельзевула написав: andrijk777 написав:
До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.
Насколько я помню, официально было заявлено после встречи американцев с нашими, что решили 90 процентов вопросов, но не решили самое сложное-судьбу неокупированного Донбасса. Не так разве?
Американцы прекрасно понимают, что х... без отдачи Донбасса не согласится на перемирие, потому Трамп занялся другими делами, попутно заметив что Зеленский затягивает переговоры (не согласен отдать Донбасс).
С тех пор все занимаются своими делами, и это правильно, так как начинать надо с вопроса Донбасса и если нет консенсуса, то нечего и голову морочить.
А,еще Зеля подписал соглашение о размещении военных баз после перемирия- такой вот контрольный в голову.
Опять меняю прогноз на 10-15 лет полномасштабки и слив по людям,или как положено говорить- "ресурсу". Энергетика то такое, проживем и в каменном веке, а вот без ресурса никак. Но его еще много, включая отмену броней и отсрочек, и потери меньше стали.
От 10 лет еще в таком режиме.
Самыми правильными пророками оказались Марьяна и Портников.
Це те що я сказав:Окрім Трампа мир НІКОМУ не потрібен.
Навіщо було рік морочити голову всім, "узгоджувати все на 90%", їздити, робити сотні зустрічей і конференцій якщо проблема в територіях? Можна було 10 хв поговорити і вирішити - що в цьому питанні поступок з жодного боку не буді і все.
В першу чергу це питання до Зеленського і Ко.
andrijk777
Повідомлень: 7278
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:00
Мирного плану" з 28 пунктів більше не існує 24 листопада 2025, 18:24
Джерело: радник глави Офісу президента України Олександр Бевз у фейсбуці, Bloomberg
Пряма мова Бевза: "Плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена.
свинья горлится что торпедировала план который ЛЮДИ писали для людей
Вот таких вот свиней другие свиньи навязали мне во власть
они хотят когда-то серьезную страну перестроить в удобный им свинарник
и порохо- и зеле-боты - разница косметическая
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 19 січ, 2026 16:03, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5121
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:03
_hunter написав:
Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..
Венс в Москві не був ні разу. Ось і рівень вашого володіння питанням.
sashaqbl
Повідомлень: 2552
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:05
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
И вчера в viewtopic.php?p=5924281#p5924281 я давал ссылку с цитатой о масштабной программе геологорозвідувальних робіт на території Донецької області ... до 2031 року". "акцент на таких металах: титан; літій; тантал; ніобій".
Ну не знаю, колись в школі вчив з географії, які в нас великі запаси всього. Але щось за 20 років нічого з того не почали видобувати.
Цікавився темою літію недавно - ну такоє, перспективи комерційного видобутку доволі посередні. В світі є купа проектів, які більш перспективні.
Щось мені підказує, що це просто чергова спроба прояснити обиватєлю, за що воюють.
Може спроба підготувати наближених. Але точно не пояснення причин війни. І не її окупність...
Может, и так.
Утверждать не могу.
Но насчёт 20 лет... Не 20, а все 35, там в цитате было: "дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період". Так это дослідження, что уж говорить о добыче.
P.s. И я не утверждал, что это главная или, тем более, единственная причина росс. агрессии. Просто одна из возможных.
В кожній ситуації , тим більше в такій як агресивна війна проти сусід - агресор може висунути ТИСЯЧІ причин..
І Ваше ЗАВДАННЯ коли Ви пробуєте проаналізувати ЧОМУ ворог НАПАВ - це виокремити в першу чергу ті причини які найбільше вплинули на бажання напасти..
На мій погляд
Ось ці причини в порядку зменшення важливості
1 Вавка в голові російського суспільства_________________ - 70% ваги
2 Вавка в голові лідерів російського суспільства_________ - 20% ваги
3 Надлишкові гроші від продажу ресурсів які нікуди діти___ - 5% ваги
4 Бажання допомогти росіянам за межами росії______________ - 3% ваги
5 Бажання навязати російську культуру ща межами росії ____ - 1% ваги
З 6 пункту по 1000 пункт тобто 1% ваги - це економічні, безпекові і інші причини
budivelnik
Повідомлень: 27783
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:06
Schmit]
Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає. А тепер поганому танцюристу щось заважає...
sashaqbl
Повідомлень: 2552
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:06
Що за наступ анонсує Сирський? Він знущається? Тут хоч би встояти. А що то було в Роботиному, коли бились об укріплення і поклали купу людей? Що за наступ? Чому той, хто його розробляв, досі сам не кинутий в такий наступ? Знову таке планують7 Як боротись із кабами чи придумати щось, щоб не було масових ампутацій через тривале перетягування кінцівок турнікетами - це не царське діло, от посилати на безглузду смерть - це їх все. Коли будуть воювати силовики, молоді відставники, офіцери, охоронці. Хто буде наступати, хворі люди, яких хапають на вулиці?
hxbbgaf
Повідомлень: 22980
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2379 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:07
sashaqbl написав:
Біда тільки - ніхто не хоче до мене водієм йти...
тут був один , грозився замінити Будівельника в тилу як тільки прийде з фронту..
Прийти - прийшов
Замінити навіть на 1% не зміг..
Ти такий самий?
budivelnik
Повідомлень: 27783
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:07
ЛАД написав:
Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове.
Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14.
Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.
Але пишуть ще, що по Києву було набагато більше ударів, ніж по Харкову.
-
sashaqbl
-
-
Повідомлень: 2552
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:13
sashaqbl написав: _hunter написав:
Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..
Венс в Москві не був ні разу. Ось і рівень вашого володіння питанням.
Це було по-справжньому КРАСИВО
+++
холява
Повідомлень: 5337
З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4145 раз.
- Подякували: 4538 раз.
5
22
1
