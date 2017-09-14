RSS
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:34

  fox767676 написав:Мирного плану" з 28 пунктів більше не існує 24 листопада 2025, 18:24

Джерело: радник глави Офісу президента України Олександр Бевз у фейсбуці, Bloomberg

Пряма мова Бевза: "Плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена.


свинья горлится что торпедировала план который ЛЮДИ писали для людей

Это какие люди писали ?
Ушаков и Дмитриев ?

А Зятёк и Витёк перевели на английский и подсунули Трампу
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу, если тут миндичи с ермасёнками руки в бюрюки и улыбаются ?
Что он их не отлавливает и в гуантанамо не транспортирует ?
А на каком орувне этот процесс должен остановиться? Топ-чиновников? ЛОМов? рядовых потужныкив ?

Я в сортах гівна не розбираюся.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:34

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
При цьому мені сьогодні 60+ ... тому мобілізація мені практично не грозила
........

Грозила.
60 вам исполнилось в 2025. Война началась в 2022.
Війна почалась в 2014....
Після першого ВЛК , коли мені було 49... мобілізація мені вже не грозила....
І навіть те що я ці ВЛК проходив регулярно кожних 6 місяців(після 2022 ) мене все одно не мобілізували...
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:36

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:За последнее время возможно.
С начала войны вряд ли.
Да и сейчас Харьков не забывают. Просто Харьков уже привычно, сегодня всё внимание на Киев.

Хз. Я не впевнений. Був проїздом кілька разів у Києві цього літа, і минулого року. Прильотів кожен раз було багато. Багато по моїм міркам прифронтових міст.

Не буду спорить.
Возможно. Не считал. Но до прошлого года в Киев прилетало точно меньше. И Киев больше.
Но это не так важно. Плохо, что прилетает и в Киев, и в Харьков, и в Одессу, и по другим городам.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:37

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..

Венс в Москві не був ні разу. Ось і рівень вашого володіння питанням.


Це була найфайна реакція !
+++
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:39

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає.

Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.


Носилися з цими 24 годинами, як дурень з торбою )
Розповідали, як трамп все порішає, щось там було про залізні копита

Зараз вже вам невдобно про це згадувати, як про ваш пафосний допис, щодо зустрічі в Будапешті
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:39

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Наприклад розібрав дві батареї своїх електричок - зробив і відправив за останні два роки - 35+ повербанків на 2квт*год/2квт потужності... по затратам це 0,5 млн , по ціні епіцентру це 1,5 млн грн
Ну з людини, яка вміє розібрати батарею з авто і зробити з неї кілька павербанків - користі тут буде явно більше, ніж в тилу...
Не повіриш - але я дуже корисний в практично будь-якій галузі, з єдиною оговоркою
Я вмію зробити з лайна - барбариску
А от з барбариски -шоколадну вже не зроблю...
+ в мене дуже швидко працює голова, але дві руки -ліві,і дихалка заслаба щоб щось робити довше 30 хвили підряд
тому без того хто буде виконувати вказівки -я пусте місце.
Тому коли старшому привезли контрабасом 150 блоків швл і тому подібне з списаних в німецьких лікарнях і свідомо розкурочених .... мені вдалось повернути до життя штук 100, і ці всі 100 штук поїхали в стабпункти під назвою медичне обладнання вартістю скальпеля..
Так само й прийшла списана швидка в якій німці побрізали всі кабеля до приладів....
з допомогою лома і якоїсь матері вона за три дні була приведена в робочий стан і поїхала на фронт..
Повір , за таку роботу у фонді притули -списали б як мінімум 0,5 млн грн людських донатів
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:У мене були небезпідставні сподівання, що Трампу вдасться зупинити війну за декілька місяців після інавгурації. І реально у квітні нам викатили хороші умови зупинки нашої поразки. Ну але у нас є той самий не щось, а хтось.

Підстави для цизх сподівань були такі ж, які і в тих, хто вірив, що Зеленський побачив мір в глазах х....
А все інше - таки віра
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:40

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Ваги/Шкоды? - неубиваемые тойоты?
Или как вы объясняете этот феномен - "лидер" продаж занимал меньше 10% рынка.

Кто лидер продаж ? Ланос ? с чего вы это взяли ?

я же там цитату давал...
Итак, по данным AUTO-Consulting наиболее продаваемым автомобилем в Украине за 2000-2016 гг. стал ЗАЗ/Daewoo Lanos (включая Sens). Автомобиль за эти годы разошелся тиражом в 364 тыс. экземпляров.

как то странно :? ,
я чаще встречаю на дорогах Таврию и ВАЗ чем Ланос
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:41

  fox767676 написав:Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу


Да такие, где железные копыта Трампа ?

Где "за 24 часа" ?

Как ты бросился на защиту Трампа
У тебя случайнол иконы Трампа нет, на которую ты молишься ? )
