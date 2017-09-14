|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:34
fox767676 написав:
Мирного плану" з 28 пунктів більше не існує 24 листопада 2025, 18:24
Джерело: радник глави Офісу президента України Олександр Бевз у фейсбуці, Bloomberg
Пряма мова Бевза: "Плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена.
свинья горлится что торпедировала план который ЛЮДИ писали для людей
Это какие люди писали ?
Ушаков и Дмитриев ?
А Зятёк и Витёк перевели на английский и подсунули Трампу
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:34
fox767676 написав:
Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу, если тут миндичи с ермасёнками руки в бюрюки и улыбаются ?
Что он их не отлавливает и в гуантанамо не транспортирует ?
А на каком орувне этот процесс должен остановиться? Топ-чиновников? ЛОМов? рядовых потужныкив ?
Я в сортах гівна не розбираюся.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:34
ЛАД написав: budivelnik написав:
...........
При цьому мені сьогодні 60+ ... тому мобілізація мені практично не грозила
........
Грозила.
60 вам исполнилось в 2025. Война началась в 2022.
Війна почалась в 2014....
Після першого ВЛК , коли мені було 49... мобілізація мені вже не грозила....
І навіть те що я ці ВЛК проходив регулярно кожних 6 місяців(після 2022 ) мене все одно не мобілізували...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27785
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:36
sashaqbl написав: ЛАД написав:
За последнее время возможно.
С начала войны вряд ли.
Да и сейчас Харьков не забывают. Просто Харьков уже привычно, сегодня всё внимание на Киев.
Хз. Я не впевнений. Був проїздом кілька разів у Києві цього літа, і минулого року. Прильотів кожен раз було багато. Багато по моїм міркам прифронтових міст.
Не буду спорить.
Возможно. Не считал. Но до прошлого года в Киев прилетало точно меньше. И Киев больше.
Но это не так важно. Плохо, что прилетает и в Киев, и в Харьков, и в Одессу, и по другим городам.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38357
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:37
sashaqbl написав: _hunter написав:
Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..
Венс в Москві не був ні разу. Ось і рівень вашого володіння питанням.
Це була найфайна реакція !
+++
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5337
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:39
Schmit написав: sashaqbl написав:
Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає.
Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.
Носилися з цими 24 годинами, як дурень з торбою )
Розповідали, як трамп все порішає, щось там було про залізні копита
Зараз вже вам невдобно про це згадувати, як про ваш пафосний допис, щодо зустрічі в Будапешті
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:39
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Наприклад розібрав дві батареї своїх електричок - зробив і відправив за останні два роки - 35+ повербанків на 2квт*год/2квт потужності... по затратам це 0,5 млн , по ціні епіцентру це 1,5 млн грн
Ну з людини, яка вміє розібрати батарею з авто і зробити з неї кілька павербанків - користі тут буде явно більше, ніж в тилу...
Не повіриш - але я дуже корисний в практично будь-якій галузі, з єдиною оговоркоюЯ вмію зробити з лайна - барбариску
А от з барбариски -шоколадну вже не зроблю...
+ в мене дуже швидко працює голова, але дві руки -ліві,і дихалка заслаба щоб щось робити довше 30 хвили підряд
тому без того хто буде виконувати вказівки -я пусте місце.
Тому коли старшому привезли контрабасом 150 блоків швл і тому подібне з списаних в німецьких лікарнях і свідомо розкурочених .... мені вдалось повернути до життя штук 100, і ці всі 100 штук поїхали в стабпункти під назвою медичне обладнання вартістю скальпеля..
Так само й прийшла списана швидка в якій німці побрізали всі кабеля до приладів....
з допомогою лома і якоїсь матері вона за три дні була приведена в робочий стан і поїхала на фронт..
Повір , за таку роботу у фонді притули -списали б як мінімум 0,5 млн грн людських донатів
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 19 січ, 2026 16:43, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27785
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:40
Schmit написав:
У мене були небезпідставні сподівання, що Трампу вдасться зупинити війну за декілька місяців після інавгурації. І реально у квітні нам викатили хороші умови зупинки нашої поразки. Ну але у нас є той самий не щось, а хтось.
Підстави для цизх сподівань були такі ж, які і в тих, хто вірив, що Зеленський побачив мір в глазах х....
А все інше - таки віра
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:40
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Ваги/Шкоды? - неубиваемые тойоты?
Или как вы объясняете этот феномен - "лидер" продаж занимал меньше 10% рынка.
Кто лидер продаж ? Ланос ? с чего вы это взяли ?
я же там цитату давал...
Итак, по данным AUTO-Consulting наиболее продаваемым автомобилем в Украине за 2000-2016 гг. стал ЗАЗ/Daewoo Lanos (включая Sens). Автомобиль за эти годы разошелся тиражом в 364 тыс. экземпляров.
как то странно
,
я чаще встречаю на дорогах Таврию и ВАЗ чем Ланос
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4528
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:41
fox767676 написав:
Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу
Да такие, где железные копыта Трампа ?
Где "за 24 часа" ?
Как ты бросился на защиту Трампа
У тебя случайнол иконы Трампа нет, на которую ты молишься ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|192198
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|393983
|
|
|6076
|1099122
|
|