Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:41

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає.

Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.


Носилися з цими 24 годинами, як дурень з торбою )
Розповідали, як трамп все порішає, щось там було про залізні копита

Зараз вже вам невдобно про це згадувати, як про ваш пафосний допис, щодо зустрічі в Будапешті

Давай посилання на 24 години або замовкни.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
При цьому мені сьогодні 60+ ... тому мобілізація мені практично не грозила
........

Грозила.
60 вам исполнилось в 2025. Война началась в 2022.
Війна почалась в 2014....
Після першого ВЛК , коли мені було 49... мобілізація мені вже не грозила....
І навіть те що я ці ВЛК проходив регулярно кожних 6 місяців(після 2022 ) мене все одно не мобілізували...

Помню. Вы писали.
Я вас ухилянтом не считаю и никогда такого не писал.
Просто уточнил, что мобилизация вам не грозила не из-за возраста.
Хотя взгляды ВЛК на состояние здоровья меняются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 січ, 2026 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:45

  sashaqbl написав:UPD: до того ж я шукаю не замість себе, а до себе, відчуваєш різницю?
)
Жостко, так ніяких піньонзів не напасешся щоб сидіти в кафе в парижі після того як втечемо од Путіна як попередні усасники визвольних змагань :lol: в армії теж такого порядку суми вбухкуєте? :shock: родина діти є?
Напевно збираєтесь тут лишитись партизанити...
Почитав я пару раз тотальний опір і удалив , подумав шо ні х з того не вийде серед нашого люду. песікіт сам чернігів утримає, коли підійдуть візьме автомата до рук просто поки не на часі но він готується...
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:46

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу


Да такие, где железные копыта Трампа ?

Где "за 24 часа" ?

Как ты бросился на защиту Трампа
У тебя случайнол иконы Трампа нет, на которую ты молишься ? )
хіба він не вивів сша з проксі війни в Україні?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:47

  sashaqbl написав:Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає. А тепер поганому танцюристу щось заважає...

Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно.
Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп!
Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Просто уточнил, что мобилизация вам не грозила не из-за возраста.
А яка тоді різниця через що не грозила?
Знаючи що не грозить -міг же спокійно сидіти на пятій точці і пиляти бабло під шумок війни......
Пилято-то пиляв, от тільки те що відпилював йшло в потрібному напрямку а не у власний сейф.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно.
Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп!
Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.

Не буду тикати пальцем, але багато форумчан носилися з його 24 годинами.
Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи, а не шукати крайнього у вигляді Зеленського чи ще когось там...
UPD.: його виборці значною мірою голосували не "за", а "проти". Тому що демократи трохи не туди пішли.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 19 січ, 2026 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:49

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..

Венс в Москві не був ні разу. Ось і рівень вашого володіння питанням.

А Хантер був.
А, стоп , то грошові перекази з Москви. Сам не був ще. Неначасі тм
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:50

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..

Венс в Москві не був ні разу. Ось і рівень вашого володіння питанням.
UPD: не можу не згадати:
- А це правда, що Іван виграв машину в лотерею?
- Правда. Тільки не Іван а Петро. І не машину, а тисячу гривень. І не в лотерею, а в преферанс, і не виграв, а програв ...

Уели :D — но от того, что фамилия - Уиткоф - что-то глобально меняется? Он пункты таки сам придумал?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:ли — но от того, что фамилия - Уиткоф - что-то глобально меняется? Он пункты таки сам придумал?

Так. З ним вже хуєва туча скандалів, коли він городив якусь х-ню, яку сам вигадав.
