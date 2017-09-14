RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 164951649616497164981649916500>
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:53

  fox767676 написав:Мирного плану" з 28 пунктів більше не існує 24 листопада 2025, 18:24

Джерело: радник глави Офісу президента України Олександр Бевз у фейсбуці, Bloomberg

Пряма мова Бевза: "Плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена.


свинья горлится что торпедировала план который ЛЮДИ писали для людей
Вот таких вот свиней другие свиньи навязали мне во власть
они хотят когда-то серьезную страну перестроить в удобный им свинарник
и порохо- и зеле-боты - разница косметическая





Таким будь-який реалістичний план як кістка в горлі
Родинний бізнес радника Єрмака заробляє на взутті для ЗСУ
Це позаштатний радник Єрмака Олександр Бевз, чий родинний бізнес серйозно піднявся завдяки війні. Виробниче підприємство «ЕВАС», власником якого є батько Олександра, заробило за 2022-2023 рр., згідно з офіційною звітністю, понад 200 млн грн доходів і 55 млн грн чистого прибутку.


а охлос хай готує торби для репарацій
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5124
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:58

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:ли — но от того, что фамилия - Уиткоф - что-то глобально меняется? Он пункты таки сам придумал?

Так. З ним вже хуєва туча скандалів, коли він городив якусь х-ню, яку сам вигадав.

Скандал был только один - и тот "по протоколу", а не "по форме"
_hunter
 
Повідомлень: 11317
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:13

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно.
Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп!
Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.

Не буду тикати пальцем, але багато форумчан носилися з його 24 годинами.
Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи, а не шукати крайнього у вигляді Зеленського чи ще когось там...

А чому вони лохи і чому не шукати крайнього "у вигляді Зеленського"?
Трамп вважав що Зеленський хоче миру, тому вірив в мир за 24 години. Виявилось Зеленський миру не хоче. Така реальність. Точніше я вважаю що реальність така.
Я також так вважав. Я звичайно не вірив в ніякі "24 години", але "в пару місяців" я вірив.

Давайте я задам вам елементарне питання:
А який у нас план війни? Ок, ми Донбас не віддаємо, воюємо за нього і ... ЩО? Доки ми маємо воювати за нього?
Яка у нас ціль???
А не знаю.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7283
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А який у нас план війни? Ок, ми Донбас не віддаємо, воюємо за нього і ... ЩО? Доки ми маємо воювати за нього?

На жаль, я більш ніж впевнений, що керівництво не має жодної стратегії завершення війни.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:16

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.

походу ви затримались десь у 2010 році,
.........

Вы приводите примеры гражданских самолётов.
Так sashaqbl и писал:
Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.


на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі
prodigy
 
Повідомлень: 13094
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі

Поки що нічого з того, що в нас було, чи що нам дали, не здатне конкурувати з Су-30.
РФ безнадійно відстала в деяких галузях. Але я не впевнений чи хтось крім, можливо, Польщі, здатний протистояти проти РФ у війні.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:22

  ЛАД написав:
Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.

Население сократилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,405 миллиарда, что является более быстрым падением, чем в 2024 году. Число рождений снизилось до 7,92 миллиона в 2025 году, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году, в то время как число смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, согласно данным Национального статистического бюро Китая (НБС). Уровень рождаемости в стране упал до 5,63 на 1000 человек

И Фусянь, демограф из Университета Висконсина в Мэдисоне, заявил, что рождаемость в 2025 году «примерно соответствует уровню 1738 года, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов человек».

В 2025 году смертность в Китае составила 8,04 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 1968 года. Население сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы Пекина по стимулированию внутреннего потребления и сокращению государственного долга.

Согласно данным Национального статистического бюро (НСБ), люди старше 60 лет составляют около 23% от общей численности населения. К 2035 году прогнозируется, что число людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей, вероятно, покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств.

Застывшая во времени: дилемма материнства для одиноких женщин в Китае
В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчинам предстоит работать до 63 лет вместо 60, а женщинам — до 58, а не до 55.
..........
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/19/china-population-falls-again-birthrate-record-low


окрім низького приросту населення, існує велика проблема з пенсіонерами (вони живуть до 80-85 років, деякі до 95 бо їдять переважно морську рибу), кожного року 20+ млн китайців досягають пенсіонного віку (було 60), цим треба якось боротись
prodigy
 
Повідомлень: 13094
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи

Зеркалу как-то все равно :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9266
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:25

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А який у нас план війни? Ок, ми Донбас не віддаємо, воюємо за нього і ... ЩО? Доки ми маємо воювати за нього?

На жаль, я більш ніж впевнений, що керівництво не має жодної стратегії завершення війни.

Добре що ви це розумієте. Але продовжимо:
А для себе(особисто) вони мають стратегію? Якщо так, то яку?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7283
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:34

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Пригадую, що Трамп до виборів таке говорив (приблизно як Порох про АТО за два тижні), а щоб "фанати" про це говорили та ще й тут на форумі - не пригадую. Такі твердження потрібно підкріплювати посиланнями.


Носилися з цими 24 годинами, як дурень з торбою )
Розповідали, як трамп все порішає, щось там було про залізні копита

Зараз вже вам невдобно про це згадувати, як про ваш пафосний допис, щодо зустрічі в Будапешті

Давай посилання на 24 години або замовкни.


Це тобі потрібно було замовкнути, ще після твого пафосного допису про зустріч в Будапешті

Зараз ти, ігноруєшь це, наче ти це і не писав ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 164951649616497164981649916500>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 192200
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 393984
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1099123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.