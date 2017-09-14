prodigy написав:на якому високому рівні? су-57 рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі
Поки що нічого з того, що в нас було, чи що нам дали, не здатне конкурувати з Су-30. РФ безнадійно відстала в деяких галузях. Але я не впевнений чи хтось крім, можливо, Польщі, здатний протистояти проти РФ у війні.
су-30 це винищувач 90х років, його модернізують за допомогою французької авіоніки 10 жовтня 2024 року міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm звернулася до французьких компаній Thales і Safran у зв’язку з використанням їхнього обладнання на російських винищувачах, яке обслуговується в Казахстані. З’ясувалося, що компанія ARC Group забезпечує сервісне обслуговування російських Су-30СМ в обхід міжнародних санкцій, використовуючи авіоніку виробництва Thales і Safran[4].
у рф є більш сучасні су-34 (бомбардувальник/винищувач) і су35 винищувач 4+++
У Повітряних силах пояснили, які особливості мають Су-34 та Су-35, що раніше збили захисники
ЛАД написав:............. Вы приводите примеры гражданских самолётов. Так sashaqbl и писал:
Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.
Говорить можно много. Но у них есть боевые самолёты. Свои. А у нас нет. 3 года выпрашивали F-16. Для того, чтобы судить об их уровне, надо знать результаты боевого применения. У меня таких сведений нет. У вас тоже. А заниматься шапкозакидательством - последнее дело. Результаты бывают грустные. Путин в этом уже убедился. "Киев за 3 дня".
sashaqbl написав:Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає. А тепер поганому танцюристу щось заважає...
Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно. Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп! Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.
Не забудь помолитися на Трампа, бо який же святий Трампоній ) Скоро довибори в США, щось мені підказує, що респам дадуть добрячого копняка
Фраза "я закінчу війну за 24 години", означає, що він це зробить. Вже рік ... як він цього не зробив )
budivelnik написав:Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...
Как бы была дана ссылка на источник - логика относительно ПДВ оттуда.
budivelnik написав:Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу) Таким чином можна заявити наступне Покупець платить ВСЕ...
Конечный потребитель фактично покрывает этот налог в цене товара .А далее продавец перечисляет собранный налог в госбюджет.
budivelnik написав:От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..
Да, ответственность за перечисление государство возложило на продавца. Что сделаешь, как сказал флай - продавец налоговый агент.
budivelnik написав:А раз так То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ
Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.
budivelnik написав:Додатково по ПДВ Покупець в кінці ланцюжка.. Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента... То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?
Я полагаю, что, да - до тех пор пока это товар не продан. По всей видимости после продажи товара вашим магазином, заплаченный ПДВ ранее в цепочке и включенный в цену товара фактически компенсируется. ИМХО.
budivelnik написав:Згідно вашої логіки -маю
Уже отметил ранее, что логика следует из заметки по ссылке.
budivelnik написав:Тоді виходить є продавець 1 і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?
Может быть вариант с присвоением лаврового венка покупателю не самый худший ? ) Давайте представим, что хлеб (в качестве товара) приобретен магазином (а не взят на консигнацию) и не был куплен в дальнейшем. Это же убыток.
Letusrock написав:А що там Береза і його зливи про Баканова? Що методички кажуть? : а) Береза агент кремля б) неначасі
І Баканов (до речі на росії теж ж був головний фсб-шник з таким прізвищем) і берези з мосійчуками все це потвори яких треба мочити. і можливо дійсно агенти кроемля, що той, що той,соже тільки розминулися у часі чи контракт скінчився. Протиріччя між ними лише тактично-косметичні тому вони один одного не чіпають всерйоз, нема "різниці потенціалів"
andrijk777 написав:Добре що ви це розумієте. Але продовжимо: А для себе(особисто) вони мають стратегію? Якщо так, то яку?
Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.
А зачем? Они полностью контролируют ситуацию.Охлос сидит перепуганный, боится выйти с дома,в холоде,без света, зачем им мир и выборы? Просто ползущее контролированное отступление , растянутое лет на 15, с распилом помощи все это время. Это же джек-пот просто. Вторые выборы дадут всего еще один срок+ охлос нужно будет умаслять.Карать преступников показово. Что-то улучшать. А тут считай довично, и гноби как хочешь. Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.