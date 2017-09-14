Додано: Пон 19 січ, 2026 18:01

Когенерація в Україні: правда в цифрах, а не в пресрелізах



За останні два роки в Україну масово завозили когенераційні установки (КГУ), як елемент енергетичної стійкості громад. Але між «поставили» і «працює» лежить прірва.



Розкладаю по полицях.



1️⃣ Скільки КГУ реально поставлено



Сумарно (гуманітарні, донорські, муніципальні, держпрограми):



🔹 ≈180-200 когенераційних установок фізично

знаходяться в Україні (від мікро-CHP

200–400 кВт до установок 2–4 МВт)

Це факт постачання, а не «планується», не «погоджено», не «в дорозі».



2️⃣ Скільки реально введено в експлуатацію



🔹 ≈80-85 КГУ реально працюють

🔹 менше 50 % від наявних



Все інше:



- стоїть на фундаменті;

- змонтовано без пусконалагодження;

- під’єднано до тепла, але не до електрики;

- або «є акт приймання, але кнопка не

натиснута».



3️⃣ Реальна встановлена потужність (ВАЖЛИВО)



⚡ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ



Середня електрична потужність однієї КГУ 0,9–1,2 МВт



🔹 Загальна встановлена електрична

потужність поставлених КГУ:

≈ 170–190 МВт



🔹 Фактично працює:

≈ 75–85 МВт



👉 Це 1 середній енергоблок ТЕС, але розмазаний по країні, що стратегічно правильно, але критично мало.



🔥 ТЕПЛО



Теплова потужність когенерації завжди більша. Середній коефіцієнт: 1,3–1,6 МВт тепла на 1 МВт е/е.



🔹 Загальна теплова потужність поставлених

КГУ:

≈ 240–280 МВт



🔹 Фактично задіяно:

≈ 110–130 МВт



👉 Це тепло для ≈150-180 тисяч квартир або критичної інфраструктури середнього міста.



4️⃣ ЧОМУ вони не працюють (ключове)



Не «війна», не «ракети», не «нестача газу». Причини значно прозаїчніші та болючіші.



❌ 1. Відсутність проєктування



- КГУ привезли раніше, ніж з’явився проєкт

підключення



- без гідравліки



- без схем резервування



- без розрахунку режимів.



❌ 2. Електрика, це головний стоп!



Тепло підключити легше.

А от паралельна робота з мережею, релейний захист, АВР, РЗА, погодження, тут більшість КП «здулись».



❌ 3. Нема кому запускати



КГУ, це не дизель-генератор. Потрібні:



- інженер,



- фахівець з КВП,



- енергетик,



- сервіс.



У громадах часто є один електрик та два слюсарі.



❌ 4. Грошей дали на «залізо», але не на запуск



Типова ситуація:



- КГУ у подарунок;



- проєкт за кошти громади;



- підключення за кошти громади;



- сервіс, взагалі «якось потім».



5️⃣ Головний висновок (неприємний)



> Україна отримала когенерацію, але не отримала систему її введення в роботу.



Ми маємо:



- сотні мегават потенціалу,



- десятки мегават реальної роботи,



- колосальний розрив між ними.



Це не технічна проблема.

Це управлінська і організаційна катастрофа.



6️⃣ Що треба було робити та негайно робити зараз:



✔️ Типові проєкти підключення

✔️ Централізовані монтажні та

пусконалагоджувальні команди

✔️ Єдиний стандарт інтеграції КГУ у

тепломережі

✔️ Фонд запуску, а не лише закупівлі