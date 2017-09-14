RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:47

  ЛАД написав:
  fler написав:Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия».
▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков.
https://t.me/Crimeanwind/92662

Что вас так волнует их гражданская авиация? Собираетесь туда лететь?
Меня как-то больше волнуют их Сушки и МиГи, а не Суперджеты. А Сушки и МиГи они делают и очень неплохо.


стосовно Мигів, це тупікова лінія, тільки на експорт)))
Назва Кількість Замовник
МіГ-29Б 10 ВПС Бірми
МіГ-29СЭ 6 ВПС Бірми
МіГ-29К 29 ВМС Індії
МіГ-29М/М2 ? 24 Близький Схід, з самого початку Сирія, на даний момент контракт заморожено


їх у рф багато з часів ссср (деякі подернізують) але літак морально застарів (років на 30), тому вони більше працюють над сушками

За період з 2008 по 2020 роки було виготовлено лише дві серійні моделі МіГ-35[4].

8 жовтня 2023 повідомлено що міноборони рф отримало перші шість серійних винищувачів МіГ-35С, які замовили ще у 2018 році.[5]


тобто 8 шт за 17 років
prodigy
 
Повідомлень: 13095
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:47

  Letusrock написав:А що там Береза і його зливи про Баканова?
Що методички кажуть? :
а) Береза агент кремля
б) неначасі

А у тебе що в методичках ? )

Оцей злив про Баканова мені нагадує ... дивіться, дощ пішов

Про цього "друга дєтства" я давно писав, про призначення ним зрадників України в структури СБУ, тільки лінивий не писав

Тільки тоді, це було "не на часі", методички не отримали.
Зелебоби та інші тоді захищали "найвеличнішого"

ЛАД, взагалі кидався на всіх, хто писав про реакцію Зелебоби на просте питання "Де Баканов ?"

Ти диви, пройшли роки. Прозріли чи в методичках їм про це написали )
pesikot
Повідомлень: 13148
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:48

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Добре що ви це розумієте. Але продовжимо:
А для себе(особисто) вони мають стратегію? Якщо так, то яку?

Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.

Та ні.
Ситуація на фронті постійно погіршується - то як ви можете очікувати на кращий мир? - ну не логічно це по-моєму.
Це і по фактах видно - умови миру постійно погіршуються.

А навіщо вибори, якщо можна і так правити? Вибори - це ризик. Навіщо ризикувати? Навіщо "вигравати вибори", якщо їх можна просто не проводити? :D
andrijk777
Повідомлень: 7283
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:50

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Обережніше а то товариші "засуджувачі путіна" остаточно образяться і запишуть вас в іпсошники чи агенти кремля

А може ви підете до мене водієм? Від вашого небажання воювати війна не припиниться. Краще так, ніж чекати, коли бусифікують...

Олександр це не серйозно. Здається партія ухилянтів тут чітко висловила свою позицію ще з 2023. Це ви потужників питайте, у них слово з ділом розходяться. Чи у тих 65% що "готові терпіти скільки потрібно". Вибирати є з кого)
Ну по-перше, я не вірю в жодні "перемоги/справедливі мири", чим довше буде йти війна тим гірше і тим менше шансів що країна буде хоть трохи придатна для життя комусь крім зеленої мафії, силовиків та підпанків. Тому не бачу сенсу ні в довічній службі, ні тим більше в героїчній загибелі.
По-друге, як я можу забирати місце від "рвущихся в бой" свідомих, патріотичних, потужних та незламних форумчан?)
По-третє низький рівень нац-патр свідомості не дозволяє переступити через раціоналізм та ігнорувати поточний стан справ
Letusrock
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.

ви щось чули про "втому металу", нелінійні процеси?
У 1942 теж здавалось шо фронт буде десь біля Волги довго, накрайняк для Рейха до Дніпра дійде
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 січ, 2026 17:53, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5124
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Оцей злив про Баканова мені нагадує ... дивіться, дощ пішов

Але тим не менше існування системи тотальної узурпації влади ти заперечував, щось бурмотів про конституцію, справедливий суд та одиничні випадки
Letusrock
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:55

  prodigy написав:............
скільки вкс рф втратили своїх сучасних бортів за війну в Україні
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BD%D1%83

Втрата бортів во время войны вполне естественное событие.
И зависит не только от их сучасності и высокого уровня, но и от качества ПВО. Наша война показала, что современная ПВО на сегодняшний день опережает современную авиацию и хорошая ПВО способна предотвратить господство авиации в воздушном пространстве и помешать её применению. У рос ВВС не получилось повторить опыт США в Ираке. Или недавний опыт Израиля.
ЛАД
Повідомлень: 38357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:55

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно.
Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп!
Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.

Не буду тикати пальцем, але багато форумчан носилися з його 24 годинами.
Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи, а не шукати крайнього у вигляді Зеленського чи ще когось там...
UPD.: його виборці значною мірою голосували не "за", а "проти". Тому що демократи трохи не туди пішли.


багато, це скільки?
hunter
xіnon
letusrock
Schmit
banderlog
beton
flymen

когось пропустив чи зайвого додав? хто не голосував за 24, напішіть-вичеркну
prodigy
 
Повідомлень: 13095
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:59

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі

Поки що нічого з того, що в нас було, чи що нам дали, не здатне конкурувати з Су-30.
РФ безнадійно відстала в деяких галузях. Але я не впевнений чи хтось крім, можливо, Польщі, здатний протистояти проти РФ у війні.


я не впевнений за поляків теж, але свою землю вони боронити будуть 200%

німецький десант за 40 годин вирішив всі питання в Гренландії і повернувся додому(навіщо було посилати 15, може краще як Брітаія-1)
prodigy
 
Повідомлень: 13095
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 18:01

Що на задньому дворі ;)

Когенерація в Україні: правда в цифрах, а не в пресрелізах

За останні два роки в Україну масово завозили когенераційні установки (КГУ), як елемент енергетичної стійкості громад. Але між «поставили» і «працює» лежить прірва.

Розкладаю по полицях.

1️⃣ Скільки КГУ реально поставлено

Сумарно (гуманітарні, донорські, муніципальні, держпрограми):

🔹 ≈180-200 когенераційних установок фізично
знаходяться в Україні (від мікро-CHP
200–400 кВт до установок 2–4 МВт)
Це факт постачання, а не «планується», не «погоджено», не «в дорозі».

2️⃣ Скільки реально введено в експлуатацію

🔹 ≈80-85 КГУ реально працюють
🔹 менше 50 % від наявних

Все інше:

- стоїть на фундаменті;
- змонтовано без пусконалагодження;
- під’єднано до тепла, але не до електрики;
- або «є акт приймання, але кнопка не
натиснута».

3️⃣ Реальна встановлена потужність (ВАЖЛИВО)

⚡ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Середня електрична потужність однієї КГУ 0,9–1,2 МВт

🔹 Загальна встановлена електрична
потужність поставлених КГУ:
≈ 170–190 МВт

🔹 Фактично працює:
≈ 75–85 МВт

👉 Це 1 середній енергоблок ТЕС, але розмазаний по країні, що стратегічно правильно, але критично мало.

🔥 ТЕПЛО

Теплова потужність когенерації завжди більша. Середній коефіцієнт: 1,3–1,6 МВт тепла на 1 МВт е/е.

🔹 Загальна теплова потужність поставлених
КГУ:
≈ 240–280 МВт

🔹 Фактично задіяно:
≈ 110–130 МВт

👉 Це тепло для ≈150-180 тисяч квартир або критичної інфраструктури середнього міста.

4️⃣ ЧОМУ вони не працюють (ключове)

Не «війна», не «ракети», не «нестача газу». Причини значно прозаїчніші та болючіші.

❌ 1. Відсутність проєктування

- КГУ привезли раніше, ніж з’явився проєкт
підключення

- без гідравліки

- без схем резервування

- без розрахунку режимів.

❌ 2. Електрика, це головний стоп!

Тепло підключити легше.
А от паралельна робота з мережею, релейний захист, АВР, РЗА, погодження, тут більшість КП «здулись».

❌ 3. Нема кому запускати

КГУ, це не дизель-генератор. Потрібні:

- інженер,

- фахівець з КВП,

- енергетик,

- сервіс.

У громадах часто є один електрик та два слюсарі.

❌ 4. Грошей дали на «залізо», але не на запуск

Типова ситуація:

- КГУ у подарунок;

- проєкт за кошти громади;

- підключення за кошти громади;

- сервіс, взагалі «якось потім».

5️⃣ Головний висновок (неприємний)

> Україна отримала когенерацію, але не отримала систему її введення в роботу.

Ми маємо:

- сотні мегават потенціалу,

- десятки мегават реальної роботи,

- колосальний розрив між ними.

Це не технічна проблема.
Це управлінська і організаційна катастрофа.

6️⃣ Що треба було робити та негайно робити зараз:

✔️ Типові проєкти підключення
✔️ Централізовані монтажні та
пусконалагоджувальні команди
✔️ Єдиний стандарт інтеграції КГУ у
тепломережі
✔️ Фонд запуску, а не лише закупівлі
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
