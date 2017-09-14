|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:02
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
ви щось чули про "втому металу", нелінійні процеси?
У 1942 теж здавалось шо фронт буде десь біля Волги довго
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Люди в тилу живуть майже як до війни(в РФ - так 100% як до війни).
Україна поставляла російський газ через свою територію одночасно воюючи з РФ ТРИ
роки!!! - це просто немислимо для 1942 року.
І т.д.
Теперішні цілі сторін - не зрозумілі. Особливо РФ. Яка ціль РФ - хз. Те що вони озвучують - це казки. Але і цілі України - не зрозумілі(якщо не виражатись пафосними словами). "Подовше протриматись" - якась така собі ціль.
andrijk777
Повідомлень: 7288
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:09
andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.
Та ні.
Це і по фактах видно - умови миру постійно погіршуються.
Навіщо знову ця голословність?
Які конкретно умови миру погіршились і які факти це підтверджують?
fler
Повідомлень: 6083
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:11
ЛАД написав: prodigy написав:
на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі
Говорить можно много.
Но у них есть боевые самолёты. Свои
.
А у нас нет. 3 года выпрашивали F-16.
Для того, чтобы судить об их уровне, надо знать результаты боевого применения
.
У меня таких сведений нет. У вас тоже.
А заниматься шапкозакидательством - последнее дело. Результаты бывают грустные.
Путин в этом уже убедился. "Киев за 3 дня".
Україна за часи СССР виробляла тільки транспортні військові літаки
,
чому за 30 років не розвивали військову авіацію? тому що якби не рф то нам для парадів 10 бортів було достатньо, ви мабуть в курсі -що військова техніка (тим паче) літаки, дорога цяцка, на неї потрібно гроші на обслуговування
Всього 15 травня 1992 року Україна успадкувала від СРСР 2800 літальних апаратів, з яких 1090 — бойові літаки, 900 — вертольоти (з яких 330 бойові).
Морську авіацію Радянського Чорноморського флоту Україна успадкувала 28 травня 1997 року, Морська авіація України отримала 160 літальних апаратів (79 бойових літаків, 13 транспортних та 68 вертольотів).
Загалом радянський спадок військових літальних апаратів склав 2960 одиниць.
це скільки потрібно пілотів/техніків/запчастин/пального/зарплат військовим
prodigy
Повідомлень: 13098
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3379 раз.
- Подякували: 3360 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:12
andrijk777 написав: fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
ви щось чули про "втому металу", нелінійні процеси?
У 1942 теж здавалось шо фронт буде десь біля Волги довго
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Люди в тилу живуть майже як до війни(в РФ - так 100% як до війни).
Україна поставляла російський газ через свою територію одночасно воюючи з РФ ТРИ
роки!!! - це просто немислимо для 1942 року.
І т.д.
Теперішні цілі сторін - не зрозумілі. Особливо РФ. Яка ціль РФ - хз. Те що вони озвучують - це казки. Але і цілі України - не зрозумілі(якщо не виражатись пафосними словами). "Подовше протриматись" - якась така собі ціль.
не знаю що вам не зрозуміло
цель-мінімум рф - донбас повністю і статус сірої зони для основної України
Працюючи по Донбаському напрямку, вони ракетами будуть зводити нанівець перспективи основної України, довести її демографічний та інфраструктурний стан до рівня, що ніхто вже не візьметься щось там інвестувати чи кудись інтегрувати.
Чи станеться обвал такий що вони зможуть взяти під контроль до лінії Хотин-Олевськ то вже важко прогнозувати, але ймовірність з часом збільшуеться
fox767676
Повідомлень: 5129
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:15
Letusrock написав: pesikot написав:
Оцей злив про Баканова мені нагадує ... дивіться, дощ пішов
Але тим не менше існування системи тотальної узурпації влади ти заперечував, щось бурмотів про конституцію, справедливий суд та одиничні випадки
Яка узурпація влади ? Про що ти мелеш )
Ти хоч значення цього слова розумієш чи в методичці так написано ? )
В 2019 році ти за кого голосував ?
Тільки не кажи, що не голосував.
Бо якісь 73% обрали Зелебобу, а зараз жодного такого на форумі не знайдеш
Майже всі на вибори не ходили ))
pesikot
Повідомлень: 13154
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:16
fox767676
Господар Вельзевула написав:
..........
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
вам уже правильно ответил.
Я приведу, можно сказать, почти бытовой пример.
Вы наверняка видели армреслинг.
Бывает, конечно, что один из соперников быстро и плавно кладёт руку другого.
Но бывает иначе - соперники долго и упорно борются, но в какой-то момент один з них резко проигрывает, буквально за секунду.
Такое бывает и на войне.
Упорные бои за каждый метр, но в какой-то момент прорыв фронта и метр в день превращается в сотню км за пару дней. Так случилось, например, во время Харьковского наступления в 2022.
ЛАД
Повідомлень: 38364
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:17
andrijk777 написав: fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
ви щось чули про "втому металу", нелінійні процеси?
У 1942 теж здавалось шо фронт буде десь біля Волги довго
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Оце ти збрехав
Росія хоче знищити Україну, політично, теріторіально, фізично
pesikot
Повідомлень: 13154
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:17
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
А який у нас план війни? Ок, ми Донбас не віддаємо, воюємо за нього і ... ЩО? Доки ми маємо воювати за нього?
На жаль, я більш ніж впевнений, що керівництво не має жодної стратегії завершення війни.
має, і діє згідно плану оборони: тримати оборону по всьому фронту і чекати на послаблення супротивника-наносити контр-удари
це тактика, стратегія витікає з можливостей армії, а можливості не значні
до того, сучасна гібридна війна не передбачає генеральної битви (коли дві армії виходять стінка на стінку)
prodigy
Повідомлень: 13098
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3379 раз.
- Подякували: 3360 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:22
pesikot написав:
Бо якісь 73% обрали Зелебобу, а зараз жодного такого на форумі не знайдеш
Майже всі на вибори не ходили ))
От скажи мені в чому різниця політичної лінії піаніста від лінії шоколадного? Зеля багато наобіцяв, но повністю перейшов на армовір. Єдино що то порошенко б вже припинив війну бо в нього крім презеленства і друзів тіпа міндіча є нормальний бізнес. А так... вони нічим не відрізняються.
Banderlog
Повідомлень: 4485
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:26
prodigy написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно.
Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп!
Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.
Не буду тикати пальцем, але багато форумчан носилися з його 24 годинами.
Мені просто цікаво, чи вони готові хоча б перед дзеркалом самому собі визнати, що вони лохи, а не шукати крайнього у вигляді Зеленського чи ще когось там...
UPD.: його виборці значною мірою голосували не "за", а "проти". Тому що демократи трохи не туди пішли.
багато, це скільки?
hunter
xіnon
letusrock
Schmit
banderlog
beton
flymen
когось пропустив чи зайвого додав? хто не голосував за 24, напішіть-вичеркну
мене вечіркуй я не ходжу на вибори 20 років. Мені ці добродії всі однакові . шо ющ шо зеля .
Banderlog
Повідомлень: 4485
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
