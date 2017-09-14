budivelnik написав:

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"Щоб раз і назавжди закрити це питанняДавайте створимо просту табличкутип дії___________________________________________покупець_____продавецьприймає участь в створенні доданої вартості________ні______________такмає свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________такзобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________такнесе відповідальність за те що не перевірив________ні______________такзобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________такнесе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________такТаким чином чітко видно хто платить ПДВЯкщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитанняЯкщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічкав тому числі ПДВ....Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?То виходитьякщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальністьчи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?Не будетеА хто буде відповідати - яТо якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?Ви платите ЗА ТОВАРА обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..А от коли цей кінцевий споживач прийшов на роботу і створює якусь додану вартість і після її створення виникає податкове зобовязання- то саме ця людина має право сказати що це ВОНА платить ПДВ а не той хто нормальний товар купив і переводить його в неліквід....