|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:44
pesikot
то ви єрмасята добре попрацювали
тепер святкуйте разом з зетниками продовження війни та подальше нищення України
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5132
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:55
Трамп грав у перемовинах з рф "доброго поліцейського"
А Європа по плану мала грати "злого"
А по факту у Європи вийшов пук
Ті бюджети що повинні були піти на зброю собі та Україні, вони витратили на підвищення соцвиплат своїм воєнпенсам, та трошки грошима в Україну на пропаганду лютої незламності
З такими борща не звариш
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 19 січ, 2026 21:58, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5132
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:56
budivelnik написав: ЛАД написав:
Мы вернём кредит , если РФ выплатит нам репарации. Из каких средств это будет сделано, совершенно не важно и не оговаривалось.
Серьозно ?
маєте доступ до договору і зуб дасьте що праві?
А я читав іншу трактовку
Ми повернемо безвідсотковий кредит ПІСЛЯ того як нам поверне по репарації Педерація..
Так от
після того як поверне...
для мене достатнє формулювання щоб привязати заморожені гроші педерації до отриманого кредиту...
Тобто ті хто нам цей кредит надавали розуміють що робили і під чиї гроші вони видавали.
на відміну від радянського пенсіонера з Харкова....
ШІ
Україна повертатиме кредит ЄС на 90 млрд євро лише після того, як отримає репарації від Росії, оскільки це безвідсоткова позика під гарантії бюджету ЄС, а відсотки покриває сам Євросоюз, забезпечуючи фінансову стабільність до 2027 року, поки тривають переговори про використання заморожених активів РФ
.
Основні умови та механізми повернення:
Умова повернення: Повернення коштів прив'язане до виплати репарацій Росією. Україна поверне кредит, якщо отримає кошти від агресора.
Безвідсотковість: Відсотки за користування цими грошима сплачує Європейський Союз, а не Україна.
Джерело фінансування: ЄС позичає ці кошти на фінансових ринках під гарантії свого бюджету, а не безпосередньо з заморожених російських активів, хоча право використовувати активи залишається на столі переговорів.
Для вас достаточно.
Для Европы нет.
Этот кредит не привязан
к арестованным росс. средствам.
"право використовувати активи залишається на столі переговорів", - залишається.
Может быть, когда-нибудь договорятся и используют эти деньги. А, может, не договорятся и не используют.
Вы уже забыли, как вы на меня нападали за сам термин "репарационный кредит"? И тоже обвиняли, уж не помню в чём?
Но вам неймётся.
P.s. А цитаты вы привели абсолютно верные.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 19 січ, 2026 21:59, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38369
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:56
budivelnik написав: Vadim_ написав: budivelnik написав:
....
я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_____продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так
Таким чином чітко видно хто платить ПДВ
Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання
Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка
в тому числі ПДВ....
Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?
Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?
А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?
То виходить
якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність
чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?
чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?
Не будете
А хто буде відповідати - я
То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?
Ви платите ЗА ТОВАР
А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.
Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..
А от коли цей кінцевий споживач прийшов на роботу і створює якусь додану вартість і після її створення виникає податкове зобовязання- то саме ця людина має право сказати що це ВОНА платить ПДВ а не той хто нормальний товар купив і переводить його в неліквід....
ви усе перевернули з голови на ноги і намагаєтесь заплутати ,
на запитання ви так і не змогли відповісти , нажаль
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4531
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:00
Ще раз
Червоним по чорному виділив педераційнику по суті...
Україна поверне після отримання репарацій...
Що ще не ясно ?
Не отримаєм репарації - не повернем, тоді цих 90 млрд не кредит а подарунок...
Це стосовно назви цієї фінасової операції
Тепер переходимо до другого акту марлезонського балету....
Якщо ми не віддамо , то для Європи це не кредит а БЕЗДВОЗДМЕЗДНО...
Європа може собі це позволити , але нагла кров їй очі залє , бо вона(Європа ) буде чітко в курсі ХТО в неї ВКРАВ 90 млрд і це не ми -це педерація...
Далі продовжувати ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27798
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:00
pesikot написав:
Але, якщо ти рефлекснув, то признавайся, голосував же за Зелебобу, так ? )
Шоколадний робив непогану політичну лінію - Армія.Мова.Віра
Час показав, що він був правий в
час показав що мінські домовленості треба було виконувати. Не лізти в церковні діла. Не пускати сюди саакашвілі зирештою соросячих прихвостнів і не підписувати євроасоціації та вступ в нато до конституції .
Для особливо обдарованих серед нєдоразвітих -я на виборах не голосую від оранжевої революції.
З того часу воно перетворилось на цирк.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4488
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:01
Vadim_ написав:
ви усе перевернули з голови на ноги і намагаєтесь заплутати ,
на запитання ви так і не змогли відповісти , нажаль
і чого ви тоді з тим хто вас плутає - спілкуєтесь?
спілкуйтесь з кристально чистими...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27798
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:04
pesikot написав:
andrijk777
То яка ядерка в 1942 році була ?
Хіба знищення генерації в морози, це не бажанняя знищити українців ?
Не бачишь, не помічаешь ?
А блекаут в москві це шо? Удачний жарт з конкурсу капітанів квн? Ну тепер смійтесь.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4488
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:05
Щось в когось підгоріло.....
після історії від Берези..
спочатку у Федорова 7 млн чиновників
потім - Кличко тепло вивіз
зараз з кожної сковорідки - ох як педерація чимось вгатить.....
Навіщо цей цирк і балаган?
Тим більше
якщо вгатить і попаде - виникнуть питання а чому не захистили
якщо вгатить як по Львову Арешніком чи по двірнику коло Бандери -шахедом - виникне питання а нафіга лякали........
Напевно комусь треба відвернути увагу від баканова з наумовим....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27798
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:12
fler написав: andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.
Та ні.
Це і по фактах видно - умови миру постійно погіршуються.
Навіщо знову ця голословність?
Які конкретно умови миру погіршились і які факти це підтверджують?
Вбили і скалічили ще дофіга українців, нанесли збитки ракетними ударами по енергетиці знищена морська логістика... і ви не повірите но люди продовжують вмирати і будуть продовжувати з кожним днем війни. Те що вас воно слабо затронуло ще не значить що у всіх так. Якби вашого сина скалічило і він зараз був б без ніг то такі умови завершення були б для вас кращі ніж стамбульські коли він був з ногами чи гірші?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4488
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|192401
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|394324
|
|
|6076
|1099406
|
|