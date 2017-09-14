RSS
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 02:39

  budivelnik написав:
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_______продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Табличка действительно простая. Она не отражает цепочки продаж, в которых покупатель может в дальнейшем принимать статус продавца, при этом
числиться плательщиком НДС.

  budivelnik написав:
То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата
а ПДВ це чиясь?
Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?

Предполагаю потому, что налоги делятся на прямые и непрямые. К непрямым относятся ПДВ, акциз, мито.
Ссылки на нижеуказанные утверждения можно найти в сети без труда.

Непрямі податки – це податки, які сплачує кінцевий споживач при купівлі товарів чи
послуг. Іншими словами, непрямі податки перекладаються на кінцевого споживача
продавцем або постачальником товару чи послуги.
Прямі податки застосовуються безпосередньо до доходу, прибутку чи багатства особи чи компанії, тоді
як непрямі податки застосовуються через ціну товарів і послуг.

  budivelnik написав:
Чи все таки по шапці отримаю я? І якщо отримаю я - то хто ТОДІ платить?


Я в одной из заметок встретил следующий пример. Значения не проверял. Надеюсь,что ошибок нет.
В конечном итоге покупатель при совершении покупки возвращает продавцу колбасы 30 грн ПДВ.
25 грн фактически компенсируют ПДВ, который магазин заплатил он заплатил мясокомбинату. 5 грн
из тридцатки - это то, что заплатит магазин государству.


Як розрахувати ПДВ від ціни товару
Розрахувати ПДВ можна так:
Ціна товару з ПДВ = 120%
Розмір ПДВ = Ціна товару з ПДВ – (Ціна товару × 100% / 120%).
Поки діє ставка 20%, ПДВ від ціни товару становить 1/6 частину (20% від 120%).
Приклад:
Ціна ковбаси в магазині (Ціна з ПДВ) = 150 грн.
Розмір ПДВ = 150 – (150×100%/120%) = 25 грн.
Як розрахувати суму ПДВ, яка має бути сплачена до бюджету
Насправді товар, перш ніж потрапить від виробника до споживача, стає об’єктом кількох
господарських операцій, наприклад, продаж від виробника до оптового продавця – продаж від оптового продавця до роздрібного продавця – продаж від роздрібного продавця до покупця. До бюджету платник ПДВ сплачує різницю між Податковим зобов’язанням і Податковим кредитом. Податкове зобов’язання – загальна сума податку, нарахована платником у звітному періоді. Таким чином, це сума податку, яку платник податків нараховує на вартість, яку він додає до товару з метою отримати прибуток.
Податковий кредит – сума, на яку платник податків має право зменшити податкове
зобов’язання у звітному періоді.
Сума ПДВ до сплати = Податкове зобов’язання – Податковий кредит.
Приклад:
Припустимо, що магазин купив у виробника ковбасу за 150 грн і перепродав кінцевому
споживачеві за 180 грн. Тобто Ціна виробника з ПДВ = 150 грн, а Роздрібна ціна з ПДВ = 180
грн.
ПДВ від роздрібної ціни, що дорівнює в цьому випадку 30 грн – це податкове зобов’язання
магазину.
ПДВ від ціни виробника = 25 грн – це податковий кредит магазину.
Сума ПДВ, що підлягає до виплати магазином = Податкове зобов’язання – Податковий кредит.
Сума ПДВ, яку сплачує магазин = 30 грн – 25 грн = 5 грн.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:49

  ЛАД написав:
Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.

Население сократилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,405 миллиарда, что является более быстрым падением, чем в 2024 году. Число рождений снизилось до 7,92 миллиона в 2025 году, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году, в то время как число смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, согласно данным Национального статистического бюро Китая (НБС). Уровень рождаемости в стране упал до 5,63 на 1000 человек

И Фусянь, демограф из Университета Висконсина в Мэдисоне, заявил, что рождаемость в 2025 году «примерно соответствует уровню 1738 года, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов человек».

В 2025 году смертность в Китае составила 8,04 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 1968 года. Население сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы Пекина по стимулированию внутреннего потребления и сокращению государственного долга.

Согласно данным Национального статистического бюро (НСБ), люди старше 60 лет составляют около 23% от общей численности населения. К 2035 году прогнозируется, что число людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей, вероятно, покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств.

Застывшая во времени: дилемма материнства для одиноких женщин в Китае
В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчинам предстоит работать до 63 лет вместо 60, а женщинам — до 58, а не до 55.
..........
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/19/china-population-falls-again-birthrate-record-low

1. Китай стане гегемоном, однозначно.
2. В комуняк низький пенсійний вік, як так?
нема карт

  sashaqbl написав:До речі, де там любителі Трампа? Що там з завершенням війни протягом 24 годин?

в квітні ж в декого була повна колода тузів
завзяті та сміливі

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Может, после выходных и Давоса скажут что-то новое.

На Давосі по ходу Гренландію обговорювати будуть, на жаль.

  _hunter написав:Ну и опять же: "план готов на 90%" - уже скоро третий мечяц пойдет...

це підвердив х...? або на крайняк, унила коняка?

Гренландія, думаю, це вибивання стільчика з-під "завзятих та сміливих" партнерів
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 09:15

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази


Партнери повинні захистити Летусрока, який…

  Letusrock написав:не бачу сенсу ні в довічній службі, ні тим більше в героїчній загибелі.
…..низький рівень нац-патр свідомості не дозволяє …
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Партнери повинні

де я це писав? я лиш пишу реалії, а то дехто до цих пір вірить що це такий геніальни план розвала рф, і треба лише трохи потерпіти.
Чи конкретно Хотаб в захваті від нашої ролі незламної торпеди-камікадзе / червяка на гачку?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 10:14

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Партнери повинні

де я це писав? я лиш пишу реалії, а то дехто до цих пір вірить що це такий геніальни план розвала рф, і треба лише трохи потерпіти.
Чи конкретно Хотаб в захваті від нашої ролі незламної торпеди-камікадзе / червяка на гачку?

А куда он денется-то - с подводной лодки? :roll:
Хотя... - кубышка уже в безопасности :lol:
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 10:37

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.

Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника.
І в нашій війні такої мети немає.
Хоча "поки що".
Интересный вы человек!
Наряду с толковыми и разумными постами вдруг выскакивает нечто непонятное.
Неужели вы не понимаете, что отказ от применения ЯО в корейской войне никак не связан с нежеланием уничтожить противника. Жертв в той войне было более, чем достаточно. Причём, гражданских больше, чем военных.
А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Я не "не понимаю", я з цим не згідний.
Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого!
Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні.
А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні).
У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати.
Але суть, я думаю, ви зрозуміли.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 10:40

Через змащену шпаринку (с) Шаман

  _hunter написав:. - кубышка уже в безопасности :lol:

І тільце, тільце головне! З синочком. Все в Німеччині, все іакуіровано. І раптом стало боліти за Україну 😅
