Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише ReutersЦі звіти малюють зовсім іншу картину, ніж та, яку описують президент США і його переговірники щодо України, які стверджують, що Путін хоче завершити війну.💬 Розвідка завжди казала – Путін хоче більше, — сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі, член комітету з розвідки Палати представників, в інтерв’ю Reuters. — Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно переконані. Балтійські країни думають, що вони першіПутін заявляє, що Крим і всі чотири області належать Росії. Трамп тисне на Київ, щоб той вивів війська з частини Донецької області, яку ще контролює, як частину мирної угоди, повідомили двоє джерел, обізнаних із ситуацією.💬 Команда президента досягла величезного прогресу щодо завершення війни і Трамп заявив, що мирна угода ближча, ніж будь-коли, — сказало джерело в Білому домі.У п’ятницю Кушнер і Віткофф зустрічалися з українськими переговірниками в Маямі й планують переговори з російськими представниками на цих вихідних, повідомило джерело в Білому домі.Американські, українські та європейські переговірники в понеділок у Берліні досягли консенсусу щодо міцних гарантій безпеки України від майбутньої російської агресії. Натомість одне джерело та дипломат сказали, що ці гарантії залежать від згоди Зеленського віддати території Росії. Але інші дипломати заперечили – альтернативи ще розглядають, бо Зеленський виключає поступки територіями.Дипломати кажуть, що гарантії, які набудуть чинності після підписання мирної угоди, передбачають розміщення переважно європейських сил в сусідніх країнах і в Україні подалі від фронту. Натомість чисельність української армії обмежать 800 тисячами, сказало джерело. Але кілька дипломатів зазначили, що Росія хоче нижчої межі, на що американці відкриті.США надаватимуть розвідку та іншу підтримку, а пакет ратифікує Сенат. За словами двох джерел, план Вашингтона також включатиме американські повітряні патрулі над Україною.