Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:46

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: переговори заборонені зеленським.

Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.

Переговори заборонені зеленським.


Ради истины.х... с ним разговаривать не будет. Ему западло.
Знаете такой термин "западлО"? И что он означает?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:46

  pesikot написав:
Чому ? )
Вмовити Онуфрія про шо? Хіба Онуфрій має право демобілізовувати? Чи домовлятись про купівлю електрики на заес? Чи може онуфрій обіцяв блекаут в москві?
Переговори може вести виключно зеленський а він замість москви їде в париж. Чому?)
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:48

  tumos написав:
  budivelnik написав:
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_______продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Табличка действительно простая. Она не отражает цепочки продаж, в которых покупатель может в дальнейшем принимать статус продавца, при этом
числиться плательщиком НДС
Предполагаю потому, что налоги делятся на прямые и непрямые. К непрямым относятся ПДВ, акциз, мито.
Ссылки на нижеуказанные утверждения можно найти в сети без труда.

Непрямі податки – це податки, які сплачує кінцевий споживач при купівлі товарів чи
послуг. Іншими словами, непрямі податки перекладаються на кінцевого споживача
продавцем або постачальником товару чи послуги.
Прямі податки застосовуються безпосередньо до доходу, прибутку чи багатства особи чи компанії, тоді
як непрямі податки застосовуються через ціну товарів і послуг.
Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм.
Слідкуйте за руками.
1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку
2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий?
3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....

А тепер марлєзонський балет...
Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікою
Якщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків..
І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату....
і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...

Тому ще раз
1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання
2 Купівля - це НЕ створення, і тому під час неї - в покупця НЕ виникає зобовязань по сплаті податків.( за виключенням випадків коли покупець САМОСТІЙНО сплачує наприклад внесок в ПФ при купівлі авто чи квартири, або мито при переміщенні через кордон)
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:52

  pesikot написав:Schmit
То за кого ти голосував в 2019 році ? Мовчиш

Яж ж вказав вище, що за Порошенка чи тобі повилазило?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:53

  Господар Вельзевула написав:
  pesikot написав:
Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...



Один человек,"чье имя нельзя называть" сказал в видосике, что если киевляне не выедут- это будет большой репутационный плюс Украине и кацапы поймут,что все было даремно.
Так что не зря народ халабуды с одеял возле батарей делает.
Они приближают этим нашу перемогу!
А вот прикольное мнение еще-
Зображення

"один человек" сказал правильно

а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...

Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:56

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: переговори заборонені зеленським.

Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.

Переговори заборонені зеленським.

Це лише юридична процедура. У фірмі директору можуть обрізати можливість підпису договорів на суму більше ніж, без погодження з власником фірми. При цьому директор абсолютно легітимний, а ось договори на суму більше - ні. І ніхто не сприйме директора на більшу суму, а на меншу сприйме легко. Тут те саме.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:57

шо упало то пропало

  Господар Вельзевула написав:
Ради истины.х... с ним разговаривать не будет. Ему западло.
Знаете такой термин "западлО"? И что он означает?

шо упало то пропало

Па́даль (також сте́рво, мерля́тина, здохля́тина, мертвя́ччина, мертвечи́на, мерло́, мертвятина, мерша́, па́дло) — трупи тварин, що розкладаються в природному середовищі.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:58

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Чому ? )
Вмовити Онуфрія про шо? Хіба Онуфрій має право демобілізовувати? Чи домовлятись про купівлю електрики на заес? Чи може онуфрій обіцяв блекаут в москві?
Переговори може вести виключно зеленський а він замість москви їде в париж. Чому?)

Тоді мовчи про якісь перемовини з РФ

Якщо сам не хочешь цього робити, 20-ка ти наша )

PS. Бо ти ж знаешь, якщо ти про перемовини щось скажешь, то станешь не в 20-ці, а на морозі ...
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:58

  flyman написав:
  Letusrock написав:тобто кияни-2045 це біднота з трущоб яка бачила світло лише у метро?

морлоки

...на 140уе/мес в полуподвале самостроя?
или тебе придётся еще ужаться в расходах?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:00

фортецю в гренладський корпус

фортецю в гренладський корпус
