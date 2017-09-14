Додано: Вів 20 січ, 2026 19:48

Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_______продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Табличка действительно простая. Она не отражает цепочки продаж, в которых покупатель может в дальнейшем принимать статус продавца, при этом

числиться плательщиком НДС

Предполагаю потому, что налоги делятся на прямые и непрямые. К непрямым относятся ПДВ, акциз, мито.

Ссылки на нижеуказанные утверждения можно найти в сети без труда.



Непрямі податки – це податки, які сплачує кінцевий споживач при купівлі товарів чи

послуг. Іншими словами, непрямі податки перекладаються на кінцевого споживача

продавцем або постачальником товару чи послуги.

Прямі податки застосовуються безпосередньо до доходу, прибутку чи багатства особи чи компанії, тоді

Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм.Слідкуйте за руками.1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий?3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....А тепер марлєзонський балет...Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікоюЯкщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків..І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату....і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...Тому ще раз1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання2 Купівля - це НЕ створення, і тому під час неї - в покупця НЕ виникає зобовязань по сплаті податків.( за виключенням випадків коли покупець САМОСТІЙНО сплачує наприклад внесок в ПФ при купівлі авто чи квартири, або мито при переміщенні через кордон)