prodigy написав:7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць
яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С
500+ вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)
Letusrock написав:яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С
fler написав:Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.
Вже стопіццот разів писав, сім`я з Вовчанська, вона- перукар, він- водій, двоє дітей. Дружина згребла дітей і виїхала за кордон як тільки почалось. Чоловік як працював за кордоном, так і працює, дружина як працювала перукаркою, так і працює, тільки за кордоном. Діти молодша в школі, старша вже вчиться на медсестру і отримує гроші. У Вовчанську втратили все шо було, абсолютно все. Шо в них спитать, чи будуть вони повертатись?
Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?
Letusrock написав:яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С
якщо 500+ то непогано. а будинок утеплений?
в моєму уявленні -не дуже гарно (45см стіна +5см пенопласт), якби я будував його: то(250м2 максимум) 60см стіна +10см екструдірований , або термопанелі (https://keramterm.com.ua/configurator), але це не дешево (на будинок вийде від 35к+ дол), дешевше більше газу спалити, або звикати до +14с(я вже звикнув
В шестерых - вы забываете про тех, не менее многих - кто работает "причому дистанційно". Но так-то, конечно, каждый решает сам для себя - что им важнее: платить за наличие тепла/света или экономить, сохраняя "комфорт". Как известно - на морозе комфорт сохраняется лучше 600000 киевлян сделали вполне очевидный выбор.