RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16509165101651116512>
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:25

  _ написав:
  fler написав:Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

В шестерых :wink: - вы забываете про тех, не менее многих - кто работает "причому дистанційно".
Но так-то, конечно, каждый решает сам для себя - что им важнее: платить за наличие тепла/света или экономить, сохраняя "комфорт".
Как известно - на морозе комфорт сохраняется лучше :D
600000 киевлян сделали вполне очевидный выбор.

hunter, маю великі сумніви щодо цієї цифри. Особливо цікавить, як порахували?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:33

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.

Вже стопіццот разів писав, сім`я з Вовчанська, вона- перукар, він- водій, двоє дітей. Дружина згребла дітей і виїхала за кордон як тільки почалось. Чоловік як працював за кордоном, так і працює, дружина як працювала перукаркою, так і працює, тільки за кордоном. Діти молодша в школі, старша вже вчиться на медсестру і отримує гроші.
У Вовчанську втратили все шо було, абсолютно все.
Шо в них спитать, чи будуть вони повертатись?

Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.
Water
 
Повідомлень: 3796
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:53

Агент Трампон разве что еще прямо в открытую не сказал что он латентный агент кремля и путин его хозяин и господин.

Реальна загроза для США – це ООН та НАТО — Трамп зробив репост цього «твердження».. Натомість, він підтримує заяву, що «Китай та росія – просто страшилки»
Xenon
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:17

  ЛАД написав:Это не "технічні моменти".
Одна бомба даже на 10 кт не принесёт победу над Украиной.
И на 100 кт тоже. Таких зарядов для победы нужно много.

В моєму сценарії є другий пункт, який ви чомусь чи не читали чи уникаєте. Саме він дасть перемогу, а не "одна бомба". "Одна бомба" - це для того щоб 2 пункт виглядав 100% реальним і в нього 100% повірили.
  ЛАД написав:А аргумент "Не робить - тому що не хоче!" - так себе. Это можно сказать в любой ситуации.
Точно так же можно сказать о запуске стратегических ядерных ракет по США.

Ні, не можна. Після цього РФ буде стерта з лиця Землі, а путін 100% буде ліквідований. Путін точно не хоче бути ліквідований. :D
  ЛАД написав: Или о том, почему подлодка вместе с эсминцем не защитили танкер, арестованный американцами. об этом тоже можно сказать: "Такий сценарій реальний? Реальний". В принципе. В реальной жизни не реальный. На примере с танкером убедились.

Тому що НЕ МОГЛИ! НЕ МОГЛИ!!! Вони не могли відбити танкер тому що не достатня(м'яко кажучи) військова перевага. Просто б загинули у випадку спроби.
Тому такий сценарій не реальний.
  ЛАД написав:Путин мог бы закрыть границы и произвести всеобщую мобилизацию и направить на войну не 700 тыс., как сейчас, а, к примеру, 1700 тыс. Это намного более реально, чем применение ЯО. Но он "не хочет" этого делать, понимая риски такого по опыту 2022. Боится, что последствия могут быть плачевными.

Вірно. Міг. Я ж про це писав вище: як мінімум є 2 сценарії - ЯЗ і мобілізувати пару мільйонів. Все вірно написано - "Може, але не хоче" - ви тільки підтвердили мою тезу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7293
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:43

  Xenon написав:Агент Трампон разве что еще прямо в открытую не сказал что он латентный агент кремля и путин его хозяин и господин.

Реальна загроза для США – це ООН та НАТО — Трамп зробив репост цього «твердження».. Натомість, він підтримує заяву, що «Китай та росія – просто страшилки»

Я не думаю что он агент кремля, он просто завидует богоподобному положению путена и хочет так же, править без оглядок на какие то законы и непонятные государственные институции и структуры. Он скорее видит путена своим духовным учителем. Если бы хватило ума и власти, уже бы переписал конституции США под себя и сделал себя монархом.
А ООН и НАТО его раздражают своей коллегиальностью, какие то дискуссии голосования, необходимость учитывать чужие мнения....дичь прям какая то.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 21 січ, 2026 11:47, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:46

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Banderlog
Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.

:?:
Хотите сказать, что сегодня ведутся украино-росс. переговоры? :shock:
Об украино-американских слышу.
О росс.-американских тоже.
Об украино-росс. интересно было бы узнать. Расскажите, пожалуйста, раз вы в курсе.


гуманітарні питання: як обмін полоненими і обмін тілами, ніколи не припинялись

Навіщо включаєте "дурачка"?
Мова йде про переговори про мир. А якраз гуманітарними питаннями Зеленський особливо не займається! - цим займаються інші і це не заборонено робити іншим. Заборонено саме переговори про мир.

А зауваження дуже слушне: ПО ФАКТУ дійсно немає ніяких україно-російських переговорів(окрім Стамбула, який був 4 роки тому).
Тобто 3,5 років ніяких перегорів не ведеться, а ми постійно говоримо про якийсь мир.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7293
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:50

  Water написав:
  fler написав:
Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.

Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:06

  alex_dvornichenko написав:Я не думаю что он агент кремля, он просто завидует богоподобному положению путена и хочет так же, править без оглядок на какие то законы и непонятные государственные институции и структуры. Он скорее видит путена своим духовным учителем. Если бы хватило ума и власти, уже бы переписал конституции США под себя и сделал себя монархом.
А ООН и НАТО его раздражают своей коллегиальностью, какие то дискуссии голосования, необходимость учитывать чужие мнения....дичь прям какая то.

"завидует богоподобному положению путена" - :D :D прикольна фраза.
путіна йому не переплюнути, російське бидло це не гордий американський народ. :D
Але є інші варіанти, "демократичні": Рузвельт, Зеленський. По-моєму йому треба наслідувати цих людей. Для цього напевне потрібно почати(або стати жертвою) війни - адже саме це секрет успіху цих людей.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7293
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:21

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:
Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.

Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.

А уж как МакДак "пристосовуються" :) - если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...
_hunter
 
Повідомлень: 11315
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:34

взагалі не потужно
Більшість українських біженців у Норвегії не планують повертатися додому — Aftenposten
Із 100 тисяч українців, які прибули до Норвегії з 2022 року, повернулися лише 5 400 осіб — це близько 5%. Лише кожен десятий каже, що планує повернутися після завершення війни. У мир у 2026 році вірять лише 7% опитаних.

Як пише видання, грошові виплати чи програми повернення не впливають на рішення людей. Українці не поїдуть додому, поки не будуть впевнені у безпеці, роботі, майбутньому дітей і житті без страху.
Letusrock
 
Повідомлень: 2947
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16509165101651116512>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1100877
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.