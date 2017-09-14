|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:40
Letusrock написав:
Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.
Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...
бурятсько-білоруська дрг
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5134
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:16
fler написав: _ написав: fler написав:
Water, мова йшла про киян зараз
, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?
В шестерых
- вы забываете про тех, не менее многих - кто работает "причому дистанційно".
Но так-то, конечно, каждый решает сам для себя - что им важнее: платить за наличие тепла/света или экономить, сохраняя "комфорт".
Как известно - на морозе комфорт сохраняется лучше
600000 киевлян сделали вполне очевидный выбор.
hunter, маю великі сумніви щодо цієї цифри. Особливо цікавить, як порахували?
То Кличко озвучив
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37243
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8290 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:22
stm написав: Water написав:
Вмить будинку може і не буть. Все шо ти все життя будував, утеплював, енергонезалежнював воно в одну мить знищено. Тому так.
Ви у західній Європі? Тому що продаж Гренландії - це ще один крок до світової війни. На столі ЄС як пиріг, частини відійдуть комусь з трьох старих імбіцилів 19 століття
ви вже записались в грендланський корпус?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42157
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:22
Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціоністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії ??
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5134
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:29
fox767676 написав:
Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії
Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6138
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:31
fox767676 написав:
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Король Дании Кристиан X правил во время оккупации Дании Германией в 1940-1945 годах, когда немецкие войска вторглись 9 April 1940 года, заставив его приказать войскам прекратить сопротивление и подчиниться, что привело к сохранению датского правительства и короля в протекторате до 1943 года, когда Германия установила прямой режим оккупации. Кристиан X стал символом датского сопротивления, несмотря на формальное подчинение, легендарно демонстрируя солидарность с евреями, носил Звезду Давида и поддерживал датские институты до конца оккупации.
...
В израильском мемориале «Яд ва-Шем» на Аллее праведников дерево № 25 посвящено Народу Дании, № 26 — Королю Кристиану X
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 668
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:31
stm написав: fox767676 написав:
Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії
Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )
як там амбрела?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42157
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:35
flyman написав:
як там амбрела?
Норм, останні призначення то для продовження супротиву. Ви як? Бо враження, що просто змінили позицію з 140$/місяць у грн у підвалі зі світлом, на менше 140$ у підвалі без світла )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6138
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:36
stm написав:
Можуть, якщо розгорнути дроновий щит
fox767676 написав:
Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії
, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )
Щоб розгорнути дроновий щит, дрони/комплектуючі потрібно купити у так званого ворога - Китаю.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5380
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|193297
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|395227
|
|
|6076
|1100949
|
|