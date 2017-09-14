RSS
  #
Сер 21 січ, 2026 17:37

  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:А можна було у квітні..."

А можна й в 13 році дещо інакше зробити, не було б взагалі війни.


Все познается в сравнении, писали великие мужи прошлого..
"Не попробуешь-не узнаешь"
"Умные учатся на чужих ошибках-дураки на своих"
"Дурних і в церкві б'ють"
"С сильным не дерись-с богатым не судись"
"Поки сонце зійде- роса очі виїсть"
"Казав пан-кожух дам, та слово його тепле"

И продолжать этот список народной мудрости можно до бесконечности, толку?
Только вы не радуйтесь.
Щас наш потужний покажет пивруки- "на колу мочало-начинай сначала" :mrgreen:
Сер 21 січ, 2026 17:38

Сєкта "якби в роті виросли гриби"))

  Schmit написав:
  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:А можна було у квітні..."


А можна й в 13 році дещо інакше зробити, не було б взагалі війни.

Можна було і в 13, а можна було в 19 не віддавати усю повноту влади младорегіоналам і перефарбованому у зелений колір антимайдану.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:42

Нотевський зареєстрував петицію до Київради про від..ня Клич

  alex_dvornichenko написав:Не балабольство, а предвыборная агитация, что за некорректная терминология. Часть политикума в мыслях уже всё победила и выстояла, и думает о будущей электоральной борьбе


Притула попив чай президентом, в чому питання, але потім з'явилась петиція Нотевського

Нотевський зареєстрував петицію до Київради про відсторонення Віталія Кличка з посади
Олександр Нотевський, один із найближчих до Притули медійників, — помічник депутатки Київради Аліни Михайлової (“вдова” Да Вінчі)
﻿﻿Саме Нотевський є ведучим медіа "Ґрунт", яким керує Меланія Подоляк дружина фотографа тцк, подруга Михайлової та помічниця Притули, у якого є пес Князь
😤Для виборів їм потрібен Київ
Сер 21 січ, 2026 17:42

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
...........
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...

На форуме достаточно не військових, а вполне гражданских, которые точно так же предпочитают воевать не с врагами на фронте, а с согражданами, которые хоть в чём-то с ними не согласны. Можно проявить патриотизм, при этом совершенно безопасно.
Сер 21 січ, 2026 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

For Schmit ... )

Трамп заявив, що має намір зустрітися із Зеленським: Путін хоче угоди. Президент зараз у Києві
"Я веду переговори з Путіним, і, я думаю, він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським, і, думаю, він теж хоче укласти угоду", – сказав американський президент.
Сер 21 січ, 2026 17:44

  ЛАД написав:На форуме достаточно не військових, а вполне гражданских, которые точно так же предпочитают воевать не с врагами на фронте, а с согражданами, которые хоть в чём-то с ними не согласны.

Вот ты прямо себя описал )
