alex_dvornichenko написав:Не балабольство, а предвыборная агитация, что за некорректная терминология. Часть политикума в мыслях уже всё победила и выстояла, и думает о будущей электоральной борьбе
Притула попив чай президентом, в чому питання, але потім з'явилась петиція Нотевського
Нотевський зареєстрував петицію до Київради про відсторонення Віталія Кличка з посади Олександр Нотевський, один із найближчих до Притули медійників, — помічник депутатки Київради Аліни Михайлової (“вдова” Да Вінчі) Саме Нотевський є ведучим медіа "Ґрунт", яким керує Меланія Подоляк дружина фотографа тцк, подруга Михайлової та помічниця Притули, у якого є пес Князь 😤Для виборів їм потрібен Київ
Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк ........... В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими. Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...
На форуме достаточно не військових, а вполне гражданских, которые точно так же предпочитают воевать не с врагами на фронте, а с согражданами, которые хоть в чём-то с ними не согласны. Можно проявить патриотизм, при этом совершенно безопасно.