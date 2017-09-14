RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:38

Сєкта "якби в роті виросли гриби"))

  Schmit написав:
  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:А можна було у квітні..."


А можна й в 13 році дещо інакше зробити, не було б взагалі війни.

Можна було і в 13, а можна було в 19 не віддавати усю повноту влади младорегіоналам і перефарбованому у зелений колір антимайдану.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:42

Нотевський зареєстрував петицію до Київради про від..ня Клич

  alex_dvornichenko написав:Не балабольство, а предвыборная агитация, что за некорректная терминология. Часть политикума в мыслях уже всё победила и выстояла, и думает о будущей электоральной борьбе


Притула попив чай президентом, в чому питання, але потім з'явилась петиція Нотевського

Нотевський зареєстрував петицію до Київради про відсторонення Віталія Кличка з посади
Олександр Нотевський, один із найближчих до Притули медійників, — помічник депутатки Київради Аліни Михайлової (“вдова” Да Вінчі)
﻿﻿Саме Нотевський є ведучим медіа "Ґрунт", яким керує Меланія Подоляк дружина фотографа тцк, подруга Михайлової та помічниця Притули, у якого є пес Князь
😤Для виборів їм потрібен Київ
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:42

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
...........
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...

На форуме достаточно не військових, а вполне гражданских, которые точно так же предпочитают воевать не с врагами на фронте, а с согражданами, которые хоть в чём-то с ними не согласны. Можно проявить патриотизм, при этом совершенно безопасно.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

For Schmit ... )

Трамп заявив, що має намір зустрітися із Зеленським: Путін хоче угоди. Президент зараз у Києві
"Я веду переговори з Путіним, і, я думаю, він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським, і, думаю, він теж хоче укласти угоду", – сказав американський президент.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:44

  ЛАД написав:На форуме достаточно не військових, а вполне гражданских, которые точно так же предпочитают воевать не с врагами на фронте, а с согражданами, которые хоть в чём-то с ними не согласны.

Вот ты прямо себя описал )
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:50

вікно Овертона

  Schmit написав:В українському парламенті допускають болючий компроміс щодо Донбасу – Welt
Те, що відбувається, напевно страшніше, ніж міфічне "посилиться і знову нападе", та й бути щитом Європи в кредит - ну таке.
"А можна було у квітні..."

вікно Овертона
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:51

  stm написав:........
це суверен Китаю )

Спорить по сути не буду.
Чисто о терминологии.
Суверен, в данном случае, Китай. РФ - вассал.
Верно ли это, судить не берусь, сомневаюсь.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:54

  stm написав:... останні ракети летять з конвеєру,........

Через 2 недели закончатся?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:57

  _hunter написав:Тут Блумберг забавную статью выпустил: похоже, "еще 2-3 недели - и рассыпется"
Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам

За підрахунками агентства, вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року

Загальний обсяг міжнародних резервів РФ на кінець 2025 року оцінюється близько у 755 млрд доларів, з яких понад 326 млрд доларів припадає саме на золото.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ost-assets

А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз :( :(
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:58

  ЛАД написав:
  stm написав:... останні ракети летять з конвеєру,........

Через 2 недели закончатся?


якщо китай(казахстан, кіргизстан) припинить постачати підсанкційну електроніку, то поточних запасів вистачить на півроку
