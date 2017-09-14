RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 165201652116522165231652416525>
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:03



подивіться The daily show про Трампа, який змінив інформацію у векіпедія: згідно чому він тепер "президент Венесуели"
це відоме шоу яке існує 20 років (завізно, що спонсори демократи), але варто подивитись, як вони розбирають всі помилки, точніше рухи Трампа, які на 80% мають юридичні пункти (формально перевищення президентом своїх повноважень, узурпація влади і шлях до тиранії, так саме шлях до тиранії в країні, яка 250 років тому стала колискою демократії): питання про Гренландію, про премію миру, і багато інших питань (штурм Капітолію і події в Мінесоті , трамп пояснює)

поставив українські титри, якщо ви їх не бачите, зробіть це в налаштування, а хто знає мову (там достатньо проста англійська), хай дивиться в оригіналі
prodigy
 
Повідомлень: 13118
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:05

  Wirująświatła написав:
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф


перекладаю: бла-бла-бла-бла

Віткоф має статус спецпосланця президента,
зять трампа Джаред Кушнер не має нічого, приватна особа (2017-2021 бувший радник Трампа)
prodigy
 
Повідомлень: 13118
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:20

  Hotab написав:АндрейМ


Моя ЗП становить одну суму, на яку я домовлявся, а отримую я менше,


...... І тоді дійсно виходить начебто податки з моїх доходів - це проблема роботодавця. Я хочу n тисяч на руки, а решта то твоі (роботодавця) проблеми.

Размер этой "проблемы" легко увидеть в странах, где ровно на одну и ту же должность можно устроиться как через b2b - так и в штат :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:40

  Water написав:
  fler написав:Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.

Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.

Ватер, навіщо ці фантазії без жодної цитати? Я ніколи не писала, що повернуться ВСІ.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:49

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.

Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.

Я ніколи не писала, що повернуться ВСІ.

Да? :roll: - а сколько в тех прогнозах было? Aftenposten про 10% максимум говорит... Если бы вы близкие цифры заявляли - никто бы и не спорил :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Цікаве відео про дрони/танки. Чи потрібні танки взагалі і чи дійсно дрон за 400$ знищує танк за 5 лямів.
Виявляється не все так просто. Після того як з дронами почали активно боротись - вони вже давно не коштують 400$. Для знищення танка потрібен дрон за 100К$ і то не один а декілька, що робить дрони не такою вже й універсальною зброєю.

Я про це писав ще минулого року. Дрони - це нішева зброя, як і ПТУРи, снайперські гвинтівки чи міномети. Це не є супер зброя, яка вирішує всі завдання і замінює всю зброю. Але якщо їх грамотно використовувати - то вони дають непогану перевану на полі бою. Аце це не означає, що не потрібні танки чи літаки.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:20

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Покахує напівправдою. Його побили, запихнули в авто, возили, зупинялися, щоб побити, далі возили. Зрештою десь викинули, документів так і не подивилися.
Мені здається, що він в цій розповіді пропустив дуже багато моментів, в тому числі й важливих, для побудови логічного ланцюжка.
З його розповіді прям таки якісь маньяки виходять.
Я не заперечую, що теоретично, ця історія могла мати місце. Але мабуть не в такому вигляді.
P.S. З власного неодноразового досвіду спілкування з представниками ТЦК в різних обласях(на Одещині не був, зразу попереджаю) - на хамство, не те що на побої, не наривався ні разу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз

Не передьоргуй.
Все реально. Питання ціни і обємів. Роспродати все й зразу за реальною ціною - нереально. Потрошки і з певним дисконтом - без проблем
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:31

2ми словами

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Покахує напівправдою. Його побили, запихнули в авто, возили, зупинялися, щоб побити, далі возили. Зрештою десь викинули, документів так і не подивилися.
Мені здається, що він в цій розповіді пропустив дуже багато моментів, в тому числі й важливих, для побудови логічного ланцюжка.
З його розповіді прям таки якісь маньяки виходять.
Я не заперечую, що теоретично, ця історія могла мати місце. Але мабуть не в такому вигляді.
P.S. З власного неодноразового досвіду спілкування з представниками ТЦК в різних обласях(на Одещині не був, зразу попереджаю) - на хамство, не те що на побої, не наривався ні разу.

міг би написати двома словами: "сам винний"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42164
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:43

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз

Не передьоргуй.
Все реально. Питання ціни і обємів. Роспродати все й зразу за реальною ціною - нереально. Потрошки і з певним дисконтом - без проблем

Так я тут до чого? Я просто переказав його слова.
Я в цьому питанні ні бум-бум. Я не знаю, тому спираюсь на думку "експертів".
Мілов може і експерт, але у нього все "в одну сторону". Долав по-200 він обіцяв ще 4 роки тому.
Сьогодні курс - 76. Фактично такий самий як і до війни!
А про інфляцію він розказував 4 роки під ряд що вона рівна 25% мінімум.
Але 1,25 в 4 степені = 2,44. Це означає що за 4 роки ціни зросли в РФ в 2,44 рази! Я в РФ не живу, але мені очевидно що це не так. Якісь товари може і подорожчали в 2,44 рази, але в середньому точно ні.
Я вже записав Мілова в "сказочніки" і всі його прогнози про крах РФ в "сказки".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 22 січ, 2026 12:06, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7299
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 165201652116522165231652416525>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193753
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395705
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1101618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10602)
22.01.2026 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.