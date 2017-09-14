Центробанк почав проводити реальні операції з продажу золота

Зазначається, що раніше ці операції були умовними: уряд продавав золото не на ринку, а безпосередньо Центробанку, фактично «перекладаючи» його з одного фонду в інший. У результаті золоті зливки залишалися в складі резервів країни, які становлять понад 2,3 тисячі тонн і є п’ятими за величиною у світі.



Тепер ситуація змінилася: Центробанк почав проводити реальні продажі фізичного золота, так само, як це відбувається з китайськими юанями в рамках операцій ФНБ.



«Зважаючи на зростання ліквідності внутрішнього ринку золота, в рамках виконання бюджетного правила та інших операцій ФНБ, Банк Росії здійснює відповідні операції не лише через купівлю-продаж юанів за рублі, а й частково через купівлю-продаж золота», — зазначили в Центробанку. Проте, точні дати початку продажів золота та обсягів операцій не були розкриті.



Зниження запасів золота в ФНБ

До початку війни в ФНБ було накопичено 405,7 тонн золота. З того часу Мінфін продав 57% цього запасу, або 232,6 тонн, для покриття бюджетних дефіцитів. Станом на 1 листопада 2025 року обсяг золота у фонді скоротився до 173,1 тонни.



Загальний обсяг ліквідних активів ФНБ, до яких також відносяться китайські юані, зменшився на 55% — з $113,5 млрд до $51,6 млрд.



Чому не заморозили золотий резерв Росії?

У 2022 році були заморожені валютні резерви Росії, що зберігались у закордонних банках, однак золоті резерви не потрапили під санкції. Це сталося, зокрема, через те, що ці запаси фізично перебували на території Росії в сховищах Центрального банку, що робило їх недоступними для заморожування.



Окрім того, Росія ще до 2022 року активно працювала над зменшенням доларизації економіки, знижуючи частку американських облігацій і збільшуючи частку золота у своїх резервах. Центральний банк почав активно збільшувати золотий запас з 2014 року, ймовірно, побоюючись санкцій через анексію Криму.



Золото як альтернативний платіжний інструмент

Використання золота як платіжного інструменту стало значно зручнішим в умовах міжнародних санкцій. На відміну від валютних транзакцій, що підлягають контролю через міжнародні системи, такі як SWIFT, золото не потрапляє під жоден контроль. Золото не може бути заморожене рішенням інших країн, а також існують можливості для його продажу третім країнам через анонімні канали та біржі.



Це робить золото важливим інструментом у підтримці фінансової стабільності Росії на фоні міжнародних санкцій та обмежень на використання валютних резервів.



