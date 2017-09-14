|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 січ, 2026 11:43
flyman написав:
міг би написати двома словами: "сам винний"
Я такого не писав.
sashaqbl
Додано: Чет 22 січ, 2026 11:48
sashaqbl написав: flyman написав:
міг би написати двома словами: "сам винний"
Я такого не писав.
але так виглядає
flyman
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 11:50
Letusrock написав:
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
Отличная речь, как будто я сам писал
fox767676
Додано: Чет 22 січ, 2026 11:50
Water написав: stm написав:
золоті 20 років накопичень
Вони золото вроді ще не чіпали, а воно неслабо підросло в ціні, плюс власний видобуток, плюс Африка.
Центробанк почав проводити реальні операції з продажу золота
Зазначається, що раніше ці операції були умовними: уряд продавав золото не на ринку, а безпосередньо Центробанку, фактично «перекладаючи» його з одного фонду в інший. У результаті золоті зливки залишалися в складі резервів країни, які становлять понад 2,3 тисячі тонн і є п’ятими за величиною у світі.
Тепер ситуація змінилася: Центробанк почав проводити реальні продажі фізичного золота, так само, як це відбувається з китайськими юанями в рамках операцій ФНБ.
«Зважаючи на зростання ліквідності внутрішнього ринку золота, в рамках виконання бюджетного правила та інших операцій ФНБ, Банк Росії здійснює відповідні операції не лише через купівлю-продаж юанів за рублі, а й частково через купівлю-продаж золота», — зазначили в Центробанку. Проте, точні дати початку продажів золота та обсягів операцій не були розкриті.
Зниження запасів золота в ФНБ
До початку війни в ФНБ було накопичено 405,7 тонн золота. З того часу Мінфін продав 57% цього запасу, або 232,6 тонн, для покриття бюджетних дефіцитів. Станом на 1 листопада 2025 року обсяг золота у фонді скоротився до 173,1 тонни.
Загальний обсяг ліквідних активів ФНБ, до яких також відносяться китайські юані, зменшився на 55% — з $113,5 млрд до $51,6 млрд.
Чому не заморозили золотий резерв Росії?
У 2022 році були заморожені валютні резерви Росії, що зберігались у закордонних банках, однак золоті резерви не потрапили під санкції. Це сталося, зокрема, через те, що ці запаси фізично перебували на території Росії в сховищах Центрального банку, що робило їх недоступними для заморожування.
Окрім того, Росія ще до 2022 року активно працювала над зменшенням доларизації економіки, знижуючи частку американських облігацій і збільшуючи частку золота у своїх резервах. Центральний банк почав активно збільшувати золотий запас з 2014 року, ймовірно, побоюючись санкцій через анексію Криму.
Золото як альтернативний платіжний інструмент
Використання золота як платіжного інструменту стало значно зручнішим в умовах міжнародних санкцій. На відміну від валютних транзакцій, що підлягають контролю через міжнародні системи, такі як SWIFT, золото не потрапляє під жоден контроль. Золото не може бути заморожене рішенням інших країн, а також існують можливості для його продажу третім країнам через анонімні канали та біржі.
Це робить золото важливим інструментом у підтримці фінансової стабільності Росії на фоні міжнародних санкцій та обмежень на використання валютних резервів.
Раніше ми також розповідали, що Росія заявила про “імунітет до санкцій” після погроз Трампа.
prodigy
Додано: Чет 22 січ, 2026 11:53
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
......
P.S. З власного неодноразового досвіду спілкування з представниками ТЦК в різних обласях(на Одещині не був, зразу попереджаю
) - на хамство, не те що на побої, не наривався ні разу.
Ну так отож: у них там какая-то своя, особая амосфера...
В Одесі суд взяв під варту трьох військовослужбовців ТЦК та СП та одного члена громадської організації, які напередодні викрали чоловіка і вимагали у нього 6 тисяч доларів.
"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив їх. Відносно всіх чотирьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні.
_hunter
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:03
Wirująświatła написав:
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф
Договорнячка не будет) В Киеве пробки на дорогах - куда ТЦК смотрит? Ещё можем воевать.
Andrey2512
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:09
Andrey2512 написав: Wirująświatła написав:
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф
Договорнячка не будет) В Киеве пробки на дорогах - куда ТЦК смотрит? Ещё можем воевать.
В києві тцк хіба на виїздах з міста працює
Banderlog
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:11
А в цей час у ̶н̶а̶ш̶и̶х̶ ̶к̶о̶т̶и̶к̶і̶в̶ бурятів:
Заступник командира одного з батальйонів, який дислокувався в Сумській області, регулярно знущався над своїми підлеглими після того, як двоє солдатів поширили відео, на якому той погрожував їм розстрілом у випадку відмови виконувати вказівки
Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів — під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл.
Так як солдати не видалили відео, обвинувачений розстріляв з автомату мобільний телефон та прицільно вистрілив у стопу одного з солдатів, а тоді наказав оформити поранення як самоскалічення.
Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
whois2010
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:14
Andrey2512 написав: Wirująświatła написав:
Досягнуто значного прогресу в переговорах щодо кінця війни: завтра зустрінусь із путіним і все обговоримо, — спецпосланець Трампа Стів Віткофф
Договорнячка не будет) В Киеве пробки на дорогах - куда ТЦК смотрит? Ещё можем воевать.
в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили
Letusrock
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:16
Letusrock написав:
в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили
б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.
sashaqbl
