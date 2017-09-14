|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:53
Water написав:
збройні сили обох країн виявилися залежними від тих самих китайських постачальників, які тепер змушені планувати їхні зустрічі, щоб росіяни та українці не перетиналися.
Засновник одного з найбільших виробників дронів в Україні TAF Industries Олександр Яковенко зауважив, що китайські виробники раптово стали поводитися підозріло, розписуючи час його прибуття та від'їзду буквально за хвилини та секунди. В інтерв'ю газеті Яковенко розповів, що іноді його просили почекати зовні, а потім проводжали усередину через бічні входи та службові коридори. Лише пізніше він дізнався, що причина була в росіянах, які в цей момент перебували на заводі, прямували туди або щойно поїхали.
"Наші постачальники намагаються керувати потоками українських та російських клієнтів. Вони роблять все, щоб ми не опинилися на одному заводі в той самий час. Нас запрошують на один час, а росіян — на інший. Як тільки машина з росіянами їде, одразу заїжджає машина з українцями", — розповів Яковенко.
За словами представника компанії-постачальника дронів для ЗСУ Vyriy Drone Олексія Бабенка, технологічні новинки часто доходять до обох сторін майже одночасно. "Ми можемо побачити новий відеопередавач на російських дронах і відразу зрозуміти, яка китайська компанія його виробила. Ми пишемо їм. Звичайно, спочатку вони відповідають: "Ні, це не наше". Але ми питаємо знову і вони кажуть: "Добре, ми можемо продати це і вам", — розповів Бабенко.
Як зазначає газета, офіційно Китай займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Раніше країна також запровадила заборону на експорт чутливих технологій дронів як до Росії, так і до України. Однак західні розвідслужби та українські політики вважають, що китайська влада фактично допомагає Росії: наприклад, дозволяє компаніям з великим фінансуванням викуповувати цілі виробничі лінії та переносити їх до Росії.
Україна тим часом намагається налагодити власне виробництво дронів, але, за словами Яковенка, як і раніше, залежить від Китаю на 85% за компонентами для простих FPV-дронів.
dsnews.ua/ukr/world/ft-rossiya-i-ukraina-pokupayut-detali-dlya-dronov-na-odnih-i-teh-zhe-zavodah-v-kitae-22012026-450779
Це якийсь сюрреалізм.
"китайська влада фактично допомагає Росії" так само можна сказати що і "китайська влада фактично допомагає Україні" адже Китай продає нам дрони.Якщо Китай наш ворог - то він би не продавав нам дрони!
- невже така проста істина не очевидна?
І на кінець. 4 рік війни, "Китай помагає РФ", але ми все-рівно залежні від Китаю на 85%. Це якийсь театр абсурду, чесне слово.
А якщо завтра Китай заборонить продавати військову продукцію Україні - то що тоді? Здаватись чи треба підсилювати мобілізацію? Китайських дронів немає - закриємо дири людьми?
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:59
_hunter написав:
Потужно... - той осенью мне кто-то доказывал, что все, кроме "мелочевки" - местное
В нас роблять "корпуси".
Звязок здебільшого наш.
Політники здебільшого часто український дизайн, виробництво китайське. Хоча є й місцеві, але рідкість.
Трапляються українські двигуни. Але знову ж таки - з китайських комплектуючих. Ті ж самі магніти - в Китаї 90% світового виробництва. Дріт для обмотки, лак - хз, мені здаєтсья що теж імпортні.
Чув про українські камери, тепловізійні матриці. Чув навіть, що непогані. Але не бачив.
Отакі от пироги.
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:11
Letusrock написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:
в пробках надважливі заброньовані журналісти, працівники кладовищ (як пропагандон Петров) та клоуни цирку. А кляті ухилянти ховаються на виробництвах (які ще не закрились), та за рульом фур і комбайнів. Плюс валютних айтішників ще не всіх виловили
б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.
можливо студенти це таке собі економічне лайт-бронювання?
на ужгородських новобудовах половина складу бригад "студенти". Кондиціонери встрановлють 30 річні студенти, металоплатикові вікна-двері, теж саме.
аспіранти паяють пластикові сантехнічні труби,
докторантам найвідповідальніший участок: встановлення сральніків по васервагам
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:15
andrijk777 написав:
А якщо завтра Китай заборонить продавати військову продукцію Україні - то що тоді? Здаватись чи треба підсилювати мобілізацію? Китайських дронів немає - закриємо дири людьми?
за таких обставин рф ще змусить компенсувати їй пошкоджені нпз та інше
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 22 січ, 2026 13:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:20
sashaqbl написав: _hunter написав:
Потужно... - той осенью мне кто-то доказывал, что все, кроме "мелочевки" - местное
В нас роблять "корпуси".
Звязок здебільшого наш.
Політники здебільшого часто український дизайн, виробництво китайське. Хоча є й місцеві, але рідкість.
Трапляються українські двигуни. Але знову ж таки - з китайських комплектуючих. Ті ж самі магніти - в Китаї 90% світового виробництва. Дріт для обмотки, лак - хз, мені здаєтсья що теж імпортні.
Чув про українські камери, тепловізійні матриці. Чув навіть, що непогані. Але не бачив.
Отакі от пироги.
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.
Ну так я ровно про это же
- все, кроме "фигни" - покупное...
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:20
andrijk777 написав:Якщо Китай наш ворог - то він би не продавав нам дрони!
- невже така проста істина не очевидна?
А когда Китай нам стал врагом ? Есть официальная позиция власти по этому поводу ?
У нас с ними стабильная двухсторонняя торговля, если че и нормальные дипломатические отношения.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:24
fler написав: Andrey2512 написав:
В Киеве пробки на дорогах - куда ТЦК смотрит? Ещё можем воевать.
Не може такого бути! Вчора Хантер зуб давав, що 600 тисяч киян виїхали
Вы, как обычно все перепутали - давайте объясню:
во-первых: не Хантер, а Кличко (вам там вчера об этом писали)
во-вторых: от 3.6 лямов - процент прикините?
ну и в третьих: все те три 3 ляма оставшихся - вынуждены больше маневрировать - в поисках тепла и света
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:49
Water написав: Letusrock написав: sashaqbl написав:
б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.
можливо студенти це таке собі економічне лайт-бронювання?
на ужгородських новобудовах половина складу бригад "студенти".
А інша половина бангладеш/непал/філіппінки?
інші 60+, 25-, багатодітні, інваліди (справжні і нові), догляд, але також значна частина людей такі що немають нічого
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:51
alex_dvornichenko написав:
Есть официальная позиция власти по этому поводу ?
А у нас є "официальная позиция власти" хоча б по одному важливому питанню?
