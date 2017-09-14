Додано: Чет 22 січ, 2026 16:22

tumos написав: budivelnik написав: 1 Є реальне життя..

В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....

2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....



Вас особисто що цікавить?

оповідання чиновника - тоді ви праві

чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....



Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...

Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..

Створив продукт продажною ціною в 120 грн...

Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.

Покроково

Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )

В нього залишилось 100 грн

Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...

Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?

Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?

І залишилось 63 грн...

В мене питання

Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ

а чим відрізняються від 20 грн пдв

18 грн єсв

19 грн пдфо+вз

63 грн зарпалта на руки



Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?

А по суті

Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.

Все

Ніяких прямих , не прямих ,

ще раз

щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв

Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить

але вона не може не сплатити

63 на руки = 12,6 ПДВ

18 Єсв = ____3,6 пдв

19 пдвфо+вс=3,8пдв

Всього________20 грн пдв

Дійшло

чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити? 1 Є реальне життя..В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....Вас особисто що цікавить?оповідання чиновника - тоді ви правічи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..Створив продукт продажною ціною в 120 грн...Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.ПокроковоСпочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )В нього залишилось 100 грнТоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?І залишилось 63 грн...В мене питанняВи заявляєте що заплатили 20 грн ПДВа чим відрізняються від 20 грн пдв18 грн єсв19 грн пдфо+вз63 грн зарпалта на рукиВмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?А по сутіЛюдина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.ВсеНіяких прямих , не прямих ,ще разщоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдвЯкби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платитьале вона не може не сплатити63 на руки = 12,6 ПДВ18 Єсв = ____3,6 пдв19 пдвфо+вс=3,8пдвВсього________20 грн пдвДійшлочи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити? Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.

Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.

Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдота

на эти 2% и живу. Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдотана эти 2% и живу.

Моє життєве кредоВиступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Васуявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботуЗнайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємоНа дверях кожної один і той самий написЗарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податківТільки одна перукарня-Платник ПДВа інша - ні...Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВя йду в іншу.Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн___Ваша пеуркарня__________________________________________моя____________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ...Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВТомучим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..І от тут виникає кілька питаньВиходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)Тепер розумієтещо ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?